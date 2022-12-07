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拜登政府七度對台軍售 航材零附件總價4.28億美元

美國政府積極推動對台軍售，自2017年來累積軍售金額逾200億，拜登政府自2020年1月來已經7度對台軍售，這也是今年第6度對台軍售。然而，自2019年7月起批准的對台軍售至少有10宗尚未交付。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/07 11:55
外交部與國防部7日證實美國拜登政府七度對台軍售，內容為F-16與經國號戰機及C-130運輸機使用的零附件。圖為台灣F-16戰機。（圖／國防...

外交部與國防部7日證實美國拜登政府七度對台軍售，內容為F-16與經國號戰機及C-130運輸機使用的零附件。圖為台灣F-16戰機。（圖／國防...

(台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）美國拜登政府7度對台軍售！國防部與外交部今（7）日上午宣布，美國將對台灣出售可供我國F-16與經國號戰機及C-130運輸機使用的零附件，總價值約4.28億美元。

國防部表示，美國政府於美東時間12月6日就空軍「航材標準零附件」及「航材非標準零附件」等2案總額4億2,800萬美元對台軍售案，外交部則進一步說明，軍售內容為可供我國F-16與經國號戰機及C-130運輸機使用的零附件。該案已進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

國防部說明，面對中共企圖以常態化灰色地帶侵擾等準軍事行動，壓迫我海、空域訓練空間與反應時間，本次美方同意供售之航材零附件品項，有助於維持我空軍戰機裝備妥善與消耗補充，滿足防衛作戰與戰備訓練需求，以確保我傳統戰力之不墜。

國防部指出，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠之自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表示誠摯的感謝。

外交部證實，本次是拜登政府任內第7度對外宣布的對台軍售，持續實踐近年來對台軍售常態化的政策，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，協助我國即時獲取防衛所需裝備，提升國防戰力。

外交部也強調，面對中國在印太地區持續的軍事擴張與挑釁行為，台灣自我防衛的決心堅定不移。政府將持續強化國防並提升不對稱戰力，以實力維護國家安全，同時深化台美緊密的安全夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

美國政府積極推動對台軍售，自2017年來累積軍售金額逾200億，拜登政府自2020年1月以來就已7度對台軍售，這也是今年第6度對台軍售。然而，自2019年7月起批准的對台軍售至少有10宗尚未交付。

俄烏戰爭影響美國軍火產線及國防庫存，「人攜式刺針飛彈」有遲交風險，「M109A6自走砲」交運期程延至2026年後；台灣最大軍售訂單之一，價值80億美元、由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司製造的F-16V戰機，今年3月簽訂的「AGM-84魚叉反艦飛彈」合約預計也要到2026年才會交付。如今又新增一筆軍售，不知何時方能交貨。
美國對台軍售
拜登政府
國防部
外交部

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