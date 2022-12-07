美中經貿持續脫鉤？分析：國際減少對中國依賴

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）美中緊張情勢從前總統川普任內開始，拜登上任後兩國貿易戰仍是關注焦點。美媒最新數據顯示，美國對中國製造業的訂單大減4成，但從歐洲進口商品已超越中國，例如德國9月對美出口增長近5成。分析認為疫情、地緣政治等因素，導致在中國的製造廠商外移，國際也在想方設法減輕對中依賴。

自由亞洲電台報導，美國財經網站《CNBC》引用供應鏈熱圖（CNBC Supply Chain Heat Map）最新數據顯示，美國對中國製造業的訂單大減4成，導致貨運商要停航或暫停服務來平衡供需，中國工廠也為此減少人手。其中恐與疫情封控、地緣政治、減少對中依賴度等因素脫離不了關係。

台灣中華經濟與金融協會副秘書長曾志超6日接受自由亞洲台訪問時指出，過去中國有生產優勢，例如人工、土地等便宜、環保法規也比較少。然而近年人工漲價、土地難找兼貴而且法律風險提高，外商不曉得中國甚麼時候會突然有政策改變而血本無歸。而「壓垮駱駝的最後一根稻草」的，便是疫情封控措施。

曾志超說：中國堅持要清零封控的情況下，導致這些投資的人其實付了很高薪水也沒有辦法運作。最明顯的例子就是鴻海在鄭州製造IPhone的大本營，因為出問題之後可能工廠沒有辦法運作，導致全世界的IPhone14到現在還沒有辦法出貨，造成「蘋果」非常大的損失。

現在整個局勢改變的情況下，以出口為主的這些外商面臨很大的問題。所以他們現在開始調整步伐，把工廠外移。

曾志超指出，地緣政治也是其中一個影響因素，國際對中國的信任度下滑，擔心供應鏈安全性及知識產權與技術被竊取。

曾志超說：現在美國對於中國的出口管制是愈來愈嚴格，特別是科技產業這一塊。大家就會講如果可以的話就往外移，都不行的話就增加其他地方的供應鏈，降低政治風險，不然到時候美國或中國採取任何行動時，這些外商就成為最大的受災戶。

《CNBC》報道指全球貿易板塊正在迅速重整，根據Project 44的數據，今年美國從歐洲進口的商品超過了中國，這與2010年代相比是一大轉變。其中德國對美國的出口在今年9月按年增長近50%。

例如德國機械—工程這個產業產業來說，據《華爾街日報》上月報道，德國在1月到9月對美國出口額，比去年同期增加近20%，達180億歐元；對中國出口卻減少3%，為140億歐元。

報導還引述龍華科技大學通識教育中心助理教授賴榮偉說法，美國從歐洲進口的商品超過了中國，也呈現了國際都在減少對中國的依賴性。即使德國總理早前訪中是為了經濟目的，但也只是短時期不得不為的經濟往來，減少對中國依賴思維仍是主軸。

賴榮偉說，我現在跟你做經濟往來，但我不要太依賴你，因為可能他們發展中，那些比較成熟的國家都已經體驗過跟中國經濟交往依賴太深的話，對自己來講是一個傷害性的危險行為。

其實歐洲從這次俄烏戰爭裡面，已經體會到對俄羅斯依賴太深對自己不好，所以也想辦法走一條自己的路。這個就是現在大家對中國跟俄羅斯的反思。

與此同時，已有企業打算將生產鏈轉移到中國以外。CNBC引述2名與印度政府關係密切的知情人士說法報道，印度正在研究各種選項，要讓蘋果公司（Apple Inc）的部分iPad生產從中國轉移到印度。

總部位於亞洲的全球航運公司HLS在最近關於海運業務環境的通訊中向客戶發出了警告。HLS分析師預測，2023年貨櫃數量將進一步下降2.5%，運載能力將增加近5%-6%，這將繼續對2023年的運費產生負面影響。經濟的不確定性、地緣政治的擔憂，還有日益激烈的市場競爭，將使貨櫃航運市場進一步複雜化。