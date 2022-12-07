台灣波蘭經濟合作會議 聚焦氫能、綠色材料、醫療科技 探詢雙邊產業合作

（台灣英文新聞／財經組綜合報導） 全球淨零碳排趨勢下，綠能及綠色材料日益受重視，排名歐盟第三大、全球第五大產氫國的波蘭，周二（６日) 與台灣民間企業進行實體與線上交流，了解合作機會，台波雙方現場及線上參與貴賓超過一百人，雙方互動氣氛熱絡。

周二的經濟合作會議 由中華民國國際經濟合作協會（國經協會）主辦， 國經協會副理事長歐陽禹與波蘭商會主席Dr. Andrzej Arendarski共同主持，台灣駐波蘭代表處陳龍錦大使、 波蘭臺北辦事處高則叡處長、 經濟部國際貿易局劉威廉副局長及波蘭經濟發展暨技術部貿易暨國際 合作司雙邊經濟關係組組長Mr. Bartłomiej Lewandowski擔任致詞嘉賓。

全球淨零碳排趨勢下，綠能及綠色材料日益受重視， 其中氫能被視為再生能源儲存利用的關鍵技術之一。 波蘭近年積極發展再生能源，帶動太陽光電及氫能發展， 成為歐盟第三大、全球第五大產氫國，並於2021年發布國家氫能 策略，鼓勵氫能在供暖、貨運、大眾運輸、工業減碳等多方面應用， 投資氫氣生產、儲運、加氫所需之基礎設施，並計畫在2030年前 成立5座氫谷。

在醫療科技方面，波蘭為中東歐最大醫材市場， 為因應人口老化的挑戰，加上私人醫療機構興起、 政策鼓勵醫療智慧創新，醫療產業發展興盛。 台灣亦邁向高齡化社會，醫療需求與日俱增，近年大力推動導入AI 及資通訊系統，朝向智慧醫療及精準醫療服務轉型， 與波蘭市場需求相合，雙方合作具相當潛力。

本次會議由德淵集團率先分享綠色經濟理念，探討如何透過「 綠色材料策略合作平臺」推動台波產業合作。氫能議題方面， 台方邀請鐙鋒綠能科技介紹其開發之甲醇動力燃料電池及氫氣回收系 統； 波方則由波蘭商會氫能科技委員會針對波蘭氫能產業進行精闢的分析 介紹， 雙方針對各自業務及氫能發展趨勢分享台波氫能產業的國際合作可能 性。會議接著聚焦醫療科技議題， 台波雙方分別邀請醫療系統聯盟及波蘭生技公司Genomtec擔 任講者，針對後疫情時代對於快速、精準、 平價之醫療管理及檢測需求進行簡報與討論。

台波(蘭)經濟合作會議已有27年歷史， 歷屆互動深獲雙方政府與企業高度支持及積極參與， 為雙邊業界之重要交流平台。連續兩屆受疫情影響採線上舉辦， 突破時空限制，促進台波雙方產業專家交流， 增進雙方產業合作機會。