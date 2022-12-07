更新【北市第3選區立委補選】參選人王鴻薇接電話恐嚇「再說黑道就要開槍」

更新時間: 2022-12-07 12:24

首次發稿: 2022-12-07 11:54

蔣萬安：更強勢鐵腕對抗黑道

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇接到恐嚇電話，台北市長當選人蔣萬安表示，這通電話踩到了民主跟法治的紅線，非但不會退讓，還要更強勢、更鐵腕對抗黑道。

蔣萬安7日在臉書上表示，王鴻薇依照民主機制參選立委、發揮民代天職關切社會治安，辦公室卻因此接到恐嚇電話，對方威脅王鴻薇繼續抨擊黑道就可能被開槍，對話過程有錄音為證，並已經報警處理。

蔣萬安說，絕不允許黑暗勢力染指台北，民主、法治是人民引以為傲的生活方式，也是不可動搖的普世價值，他要告訴話筒那端的黑暗勢力，這通電話同時踩到了民主跟法治的紅線，全台北市民都不能接受。

蔣萬安並表示「我們非但不會退讓，還要更強勢、更鐵腕的對抗黑道」，讓台北擦亮首善之都的招牌。

首次發稿: 2022-12-07 11:54

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 台北市第3選區中山區立委補選候選人、國民黨籍王鴻薇的官方臉書，今天(7日) 上午PO文指出:

昨天下午我的辦公室助理，接到恐嚇電話，電話直言「你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔」等語。 助理接獲後立刻向台北市警方連絡，昨天晚上20:37我前往報案，辦公室也會稍後公布錄音檔。

PO文指出，昨天(6日) 辦公室助理於下午3點05分接到電話，恐嚇者說「不然你會被人家開槍啦，我不騙你啦…我不騙你啦！齁你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔…」等語，但助理進一步詢問對方是誰，他卻馬上掛斷電話，第一時間已通知警方，晚上王鴻薇隨即前往三張犁派出所報案。

但為了以防萬一，王鴻薇的競選團隊目前也申請警方隨扈保障人身安全，也希望警方盡早抓到恐嚇者。王鴻薇強調她絕對不會屈服， 也不會縱容這種恐嚇威脅的行為 。她說:

參選以來，我一直的信念就是「勇敢不沈默」，一定請大家放心，這些恐嚇威脅並沒有影響到鴻薇。

台北市長當選人蔣萬安請辭立委，北市第3選區（中山、北松山）立委補選明年1月8日投票。

左為民進黨參選人吳怡農, 右為國民黨參選人王鴻薇 (原圖: 中央社; TN後製合成）

民進黨立法院黨團擬提案修正選罷法擴大排黑。國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇6日表示，支持可討論，但應更周全，不過為何現在才提要修法，是否因敗選及黑道問題，才想轉移焦點。

王鴻薇被問及國民黨內部傳出有黑道背景的政治人物時說，台灣的黑道現在太猖獗，執政黨是否有正視問題，且連民進黨員都認為中常委有黑道背景，若執政黨不能正視黨員提出問題，這樣如何回應社會大眾要解決有黑道治國治黨問題。

媒體6日詢問，基層擔心持續追打黑道背景議題可能受影響？王鴻薇表示，應是對手要擔心。

中央社報導，被國民黨質疑具有黑道背景的民進黨中常委黃承國，5日自請黨內調查。民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農6日說，黃承國主動要求啟動調查，他肯定這個做法，希望國民黨也用同樣標準看待自己。

對於黑道黨員爭議，黃承國5日要求黨中央成立調查小組，他將全力配合調查，調查期間他不會出席中常會，希望黨中央調查小組儘速公布調查結果，以正視聽回應社會要求。

吳怡農6日上午舉行競選主視覺發表記者會，會後受訪時說，黃承國因受社會質疑，所以要受到最大的檢視，用放大鏡檢視黃承國的一生、作為，如果有對不起大家的地方，黃承國必須負責，若有需要還黃承國清白的地方，也要得到基本尊重。

他表示，這是每個人的需求和期待，他必須尊重，黃承國提出的要求及黨內檢討流程，他樂觀其成，希望國民黨也用同樣的標準看待自己。。

【北市第3選區補選】參選人王鴻薇接電話恐嚇「再說黑道就要開槍」