（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國總統拜登（Joe Biden）6日出席了台積電（TSMC）位於亞利桑那州鳳凰城晶圓廠的移機典禮，TSMC創辦人張忠謀與蘋果、美光、Nvidia等半導體要角的CEO也應邀參與。在科技大頭齊聚、鑼鼓喧天的典禮中，拜登高呼，半導體供應不再斷鏈，「美國製造」（American manufacturing）華麗回歸。

綜合路透、美聯社、CNBC報導，拜登在演說中說道，「大夥們，美國製造回來了。亞利桑那鳳凰城，就是美國的未來。」

亞利桑那州將有兩座晶圓廠，4奈米製程先行，2024年投產，更先進的3奈米晶圓廠則預計2026開始生產。待兩座工廠投入營運，年營收將達100億美元，終端產品市場估值逾400億美元，可望供應美國每年所需的60萬片先進製程晶圓。台積電也同時宣布，對該廠區加碼投資，從原先的120億美元增至400億美元。

台積電董事長劉德音表示，鳳凰城廠料將創造13,000個高科技工作機會，TSMC員工就有4,500人，其餘則是來自供應商。TSMC的鳳凰城計畫標誌著亞利桑那州史上最大宗外國投資，就美國全國而言，規模也數一數二。

官方表示，台積電，加上英特爾（Intel）、美光（Micron）、沃孚（Wolfspeed）等科技巨擘的投資，將為美國軍事實力與經濟注入強心針。

COVID疫情致使全球半導體供應鏈失穩，凸顯了各國對外國晶片的過度仰賴，美國也難以倖免。20年前美國半導體產能占全球37%，如今則掉到僅剩12%。拜登政府痛定思痛，8月簽署了《晶片與科學法案》（Chips and Science Act），挹注527億美元於半導體投資，2千億美元於科學研究，並大舉扶植業者進駐、研發生產，避免斷鏈危機。

高調訪台積電亞利桑那州晶圓廠 拜登：美國製造回來了



蘋果執行長庫克（左）、台積電創辦人張忠謀（右1）、董事長劉德音 （右2）、總裁魏哲家（右3）出席台積電移機典禮。（圖／中央社）