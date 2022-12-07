各宗教聯合祭天儀式東台灣開跑 花蓮縣佛教會祈疫劫早日化解、俄烏戰火早日消弭

（台灣英文新聞／施家恩 綜合報導）一年一度的國內各宗教聯合舉辦的祭天祈福儀式周末展開，為期八天，恰逢疫情趨緩、國門漸開，各寺院團體及社團、鄉鎮里長及民眾齊赴法筵，為鄉土、為臺灣、為世界至誠祈安。

今年聯合祈福活動首先登場的是3日在花蓮縣立體育館的開幕典禮，主辦單位代表花蓮縣長徐榛蔚和官員亦出席拈香祝禱。

花蓮縣佛教會於12月5日至12月9日啟建「仁王護國息災暨梁皇祈安大法會」，花蓮縣佛教會理事長地皎長老尼在新冠病毒疫情爆發以來，積極推動祈福加持和度人濟世的工作，帶領海內外佛友以視訊連線方式拜懺祈福，不僅祈求臺灣及世界疫劫早日化解，同時祈求雨水平均、水庫滿位，天災地變化小化無，俄烏戰火早日消弭，人民能平穩和樂的生活。

花蓮縣佛教會所屬國際淨光佛舞團連年受邀表演，深獲好評，如今正臨後疫情時代，首重個人身心安定，特別演出「澄心見性天地寬」的現代舞，為生活與生命帶來嶄新的詮釋，以覺察內在心境的初衷，保持心靈的清明澄淨，強化正向的改變力量，進而推己及人來帶動社會的安定祥和。

花蓮縣佛教會表示，藉由眾人禮懺誦經祈福之懇切，格外珍惜此等法緣，期望落實社會教化的意涵，啟發個人對生命教育及人文教養的重視，同時喚起眾志成城的心念，為國家社稷祈福消災、民生樂利、世界和平。