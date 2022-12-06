台灣14天教召新制明天多徵7千人 薪資、待遇將升級

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）國防部明（7日）將報告「新式教召、後備戰士暨全民防衛動員署執行成效」，其中包含明年14天教召將規劃多徵召約7千人，而薪資與優待條例與以往不同。

根據國防部，新制教召是以未來戰場為背景，由三軍及後備指揮部等25個營（連）、15,031人實施14天教召驗證，從原在營區報到及操課，改為結合「營戰術位置」報到及施訓，並依戰時分散部署實況，逐次驗證「連編成地」召訓。

此外，課程方面，14天教召地各類編制武器射擊訓練時數從原12小時增至28小時、射擊彈藥從原86發增加為183發、戰鬥教練課程時數從原12小時增加至56小時，顯示艦測成效皆較去年成長。

薪資方面，行政院2021年1月核定接受14天教召者，加成1.5倍支給津貼，士兵從每日700元增至1,050元、士官從每日800元增至1,200元、軍官從每日900元增至1,350元；待遇部分，則是依據國防部今年5月制定的「後備軍人召集優待條例」，其中包括醫療、購物、住宿、召集獎金及企業減稅等優惠。

由於新訓旅及基幹人力已逐步編成，國防部明年規劃增加14天教召的人數約7000人，但同時維持5至7天的教召。根據數據統計，新制14天教召員額將自今年的1.5萬人提升至2.2萬人，5至7天的舊式教召人數，則維持9.6萬人左右，總員額約11.8萬人。

國防部長邱國正明天赴立法院外交及國防委員會口頭說明該報告，並備質詢，該書面報告今（6日）已送抵立法院。