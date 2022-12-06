Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

台灣14天教召新制明天多徵7千人 薪資、待遇將升級

新式教召規定中，士兵從每日700元增至1,050元、士官從每日800元增至1,200元、軍官從每日900元增至1,350元；待遇部分，則包括醫療、購物、住宿、召集獎金及企業減稅等優惠。

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/12/06 21:00
14天教召將規劃多徵召約7千人。（圖/中央社）

14天教召將規劃多徵召約7千人。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）國防部明（7日）將報告「新式教召、後備戰士暨全民防衛動員署執行成效」，其中包含明年14天教召將規劃多徵召約7千人，而薪資與優待條例與以往不同。

根據國防部，新制教召是以未來戰場為背景，由三軍及後備指揮部等25個營（連）、15,031人實施14天教召驗證，從原在營區報到及操課，改為結合「營戰術位置」報到及施訓，並依戰時分散部署實況，逐次驗證「連編成地」召訓。

此外，課程方面，14天教召地各類編制武器射擊訓練時數從原12小時增至28小時、射擊彈藥從原86發增加為183發、戰鬥教練課程時數從原12小時增加至56小時，顯示艦測成效皆較去年成長。

薪資方面，行政院2021年1月核定接受14天教召者，加成1.5倍支給津貼，士兵從每日700元增至1,050元、士官從每日800元增至1,200元、軍官從每日900元增至1,350元；待遇部分，則是依據國防部今年5月制定的「後備軍人召集優待條例」，其中包括醫療、購物、住宿、召集獎金及企業減稅等優惠。

由於新訓旅及基幹人力已逐步編成，國防部明年規劃增加14天教召的人數約7000人，但同時維持5至7天的教召。根據數據統計，新制14天教召員額將自今年的1.5萬人提升至2.2萬人，5至7天的舊式教召人數，則維持9.6萬人左右，總員額約11.8萬人。

國防部長邱國正明天赴立法院外交及國防委員會口頭說明該報告，並備質詢，該書面報告今（6日）已送抵立法院。
教召
新制
國防部
新式教召

相關新聞

高雄市近3年工資成長六都第一名！擴大招商達8.91% 新北墊底
高雄市近3年工資成長六都第一名！擴大招商達8.91% 新北墊底
2022/11/14 18:19
沒完沒了！46架次共機、4艘次共艦又來
沒完沒了！46架次共機、4艘次共艦又來
2022/11/06 21:50
俄國核武威脅敏感時機 美俄國防部長罕見通話
俄國核武威脅敏感時機 美俄國防部長罕見通話
2022/10/22 18:04
國防部長邱國正：台灣兵推無「美方撤台積電工程師」想定•「一定要避免戰爭」
國防部長邱國正：台灣兵推無「美方撤台積電工程師」想定•「一定要避免戰爭」
2022/10/12 11:10
第21屆美台國防工業會議　台灣國防部副部長王信龍: 全球民主聯盟應協力•對中共戰略圍堵
第21屆美台國防工業會議　台灣國防部副部長王信龍: 全球民主聯盟應協力•對中共戰略圍堵
2022/10/04 11:22

更新時間 : 2022-12-06 21:28 GMT+08:00

最受歡迎

外國政府默許縱容 中國設百所海外警察局騷擾、遣返公民
外國政府默許縱容 中國設百所海外警察局騷擾、遣返公民
睽違20年！黑色餅乾大復活　徐若瑄空降日本推特趨勢榜第1名
睽違20年！黑色餅乾大復活　徐若瑄空降日本推特趨勢榜第1名
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
林俊傑「喜訊」嗨翻全台灣！《聖所》演唱會斥資四千萬　北流打造元宇宙寵粉
林俊傑「喜訊」嗨翻全台灣！《聖所》演唱會斥資四千萬　北流打造元宇宙寵粉
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
【12/1更新】南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
【12/1更新】南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣
《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣
〈時評〉「司法改革」是這種玩法嗎？
〈時評〉「司法改革」是這種玩法嗎？
解封不解防？撤免費核酸站　自費檢測卻大排長龍　中國民眾：都是騙人的
解封不解防？撤免費核酸站　自費檢測卻大排長龍　中國民眾：都是騙人的
開嗆！大S秀汪小菲鉅額借據鐵證　「愛新覺羅汪」軟飯賣的駕輕就熟
開嗆！大S秀汪小菲鉅額借據鐵證　「愛新覺羅汪」軟飯賣的駕輕就熟