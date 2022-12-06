逾8萬5000年鯨魚化石出土！全長超過15公尺成台灣史上最完整

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）成功大學挖掘出台灣史上最完整鯨魚化石，距今超過8萬5千年、全長超過15公尺、完整度高達70％以上，成果將有助於了解鯨魚如何適應冰河期至今的環境改變。

根據成功大學新聞稿，該校地科系兼任助理教授暨國立自然科學博物館地質學組助理研究員楊子睿，今年暑假率領16名成大學生與國立自然科學博物館學者、海外學者及國內各大學、高中的學生合作，於屏東恆春的頭溝地區發現地底有大量骨骼，進而找到最完整鯨魚化石，最重部分為下顎骨，重達334公斤、長223公分。

成大指出，頭溝地區蘊藏多種貝殼、鯊魚、螃蟹以及鯨魚骨骸化石，今年成大考古所挖掘團隊成員與當地蒐藏家前往尋寶，回來後隨即聯絡楊子睿老師一同勘查。沒想到團隊5月初在河谷深處意外發現鑲嵌在地層4根突出地表的肋骨，經初步挖掘，更發現地底有大量骨骼。

成大鯨豚中心擔任救援志工的電機所莊景壬也分享自己過去看過的鯨豚下巴最大不超過1公尺，能找到如此巨大的化石顎骨，機會非常稀少。而這次的化石發掘成果為台灣繼上世紀70年代於台南左鎮發現犀牛化石以來，第2次發現的大型哺乳動物化石。

成大表示，藉由肩胛骨形態，初步推測這具鯨魚化石可能是距今8萬5000年以上「晚更新世」的藍鯨或大翅鯨，這兩種大型哺乳類也都曾在台灣沿海擱淺過。

針對化石後續處理，楊子睿表示鯨魚骨骼化石目前已安全運回國立自然科學博物館，而科博館地質學組也將進行清修及研究，未來期待在學術期刊上發表研究成果，向更多人分享自然界遺留的線索。