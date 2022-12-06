台中購物新地標1/17試營運！南館首見客 將帶來300個品牌1400職缺

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台中最新購物中心搶在過年前開幕！三井台中東區LaLaport購物中心今（6日）表示，商場分為「北館」和「南館」，後者確定將在明年1月17日試營運，屆時將有日系大型超市、知名的大型服飾及生活用品品牌、美食街等公開見客，上週六舉辦招工會則提供1400個工作機會。

綜合媒體報導，三井台中LaLaport預計進駐300家專櫃，南館將於明年1月17日展開試營運。目前已知將進駐的店家，包括日本知名超市樂比雅LOPIA將開設全台首店，知名母嬰品牌台灣阿卡將本舖，此外還有台隆手創館、無印良品、ABC-MART、日本ADASTRIA集團、clarks、J.LINDEBERG、FitFlop、plain-me、集雅社、Beutii、瑪黑家居等，餐飲則有日本壽司店美登利、鶴橋風月、蔦日子TSUTABI 手搖飲、Lady M、屯京拉麵、太陽番茄拉麵與日本名古屋咖啡店咖樂迪等。

三井LaLaport占地4.3公頃、店舖面積超過2萬坪，特別以天橋串聯主要建物，外型設計則融入在地元素，距離台中火車站只要6分鐘步程。三井不動產集團表示，「南館」匯集日系大型超市、知名的大型服飾及生活用品品牌、美食街等；「北館」的規劃與動線則以中、小型，並聚集多樣化品牌。

LOPIA是日本超人氣超市品牌，受到主婦們高度歡迎，Ettoday報導，LOPIA以肉品專賣店起家，有自產自銷的香腸、火腿，還有新鮮的生鮮食品、PB商品等豐富多樣化的食材，現場也設有吧檯廚房，提供各項肉類料理與新鮮的海鮮丼，在日本難以訂位的鮮肉割烹「黑泉」也將首次來台。

徵才方面，媒體指出，台中市勞工局張大春表示，這次和台灣三井不動產集團合作邀請50家廠商，提供1400個職缺，其中，日商樂比亞開出近130個職缺，其他還有深耕台中市50年台式炸雞知名連鎖品牌「香繼光」、台灣阿卡將本舖等。

（圖/維基百科）