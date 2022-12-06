台灣中科院首入全球百大國防工業名單 軍方：推動國防自主成果

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）國防自主有成，台灣機構首度上百大榜！瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）今（６）日公布的最新百大國防工業名單，其中台灣的國家中山科學研究院獲得排名第60名，2021年武器銷售額約為603.8億新台幣。

SIPRI數據顯示，業內百大軍工企業在2021年的銷售額度達5920億美元（約18兆新台幣），實際上比2020年成長1.9%。自2015年來，全球百大軍火銷售總價已連續第7年成長，2015年到2021年間共成長19%。此外，2019年新冠疫情爆發後，全球百大軍火銷售成長顯著趨緩。

SIPRI也指出區域差距，因通膨及疫情帶來供應鏈挑戰，2021年北美百大軍工企業銷售額下降0.8%，減少約23億美元（約704.9億新台幣）；反之，亞洲及大洋洲的百大軍工企業銷售額成長5.8%，即增長74億美元（約2268.1億新台幣）。

台灣唯一上榜的中科院，業務涵蓋國防科技及主要武器裝備之研究發展、生產製造及銷售，包括研發飛彈和軍用電子器材。根據名單公布數據，該院2021年總銷售額達20.56億美元（約630億新台幣），其中武器銷售佔96%，為19.7億美元（約603.8億新台幣）；比起2020年的18.11億美元（約555.1億新台幣）武器銷售額，成長8.8%。

(圖／翻攝自百大國防工業名單）

中央社引述台灣軍方人士表示，SIPRI的評核資料來自營業額等公開資訊，中科院上榜非主動參與評核，而是推動國防自主的成果。