（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）新冠疫情肆虐近3年也引爆「牙災」危機！兒童牙科醫學會表示，一位五歲女童疫情兩年未進行口腔檢查，嚴重齲齒導致蜂窩性組織炎，進行全身麻醉手術拔掉9顆牙；另一名學齡前孩童，因嚴重齲齒造成門牙神經病變，造成恆門齒180度大旋轉反著長，需進行門診手術。李昀醫師提醒，家長和青少年把握「兒少口腔保健123」，維持一口好牙，終生受用無窮。

研究顯示，超過9個月未定期檢查會提高孩童產生齲齒的風險，超過24個月的就診間距，其風險更會大幅增加。兒童牙科醫學會理事長李昀醫師表示，加上台灣手搖飲店林立，高頻率的飲用高糖飲料卻疏於口腔清潔，恐導致齲齒嚴重且不可逆的口腔疾病。

根據衛福部調查，國小三、四年級學生中，約一成五（15.4%）半年沒有看牙醫，到了國、高中卻有超過一半（51.5% & 52.9%）的學生半年沒看牙。李昀理事長強調，多數牙科治療與齲齒相關，而口腔健康不只關乎全身健康，牙齒治療更往往是不可逆的。所以建議自嬰兒到兒童及青少年應該至少半年定期檢查。

李昀進一步說明，及早介入可以在關鍵時刻提供預防性口腔照護的機會，有助於減少孩子罹患許多可預防的口腔疾病，而在病徵之初及早發現，不僅可以減少治療的痛苦，也將連帶降低家庭支出與時間成本。」因此兒童牙科醫學會 特別提出簡單好記的「兒少口腔健康 123」，期望以預防性衛教守護全台兒少口腔健康。

1. 1 歲前建立口腔親善之家 Dental Home，我們希望一歲之前的孩子就建立『口腔親善之家 Dental Home』培養定期回診的習慣，從嬰幼兒開始進行口腔預防性照護，直到成年都能與牙科醫師建立密切的關係，應該至少半年定期檢查。

2. 每日持續確實清潔口腔是最有效預防口腔疾病的方法：

每天使用含氟1,000ppm以上牙膏刷牙至少 2 次、搭配牙線及含氟漱口水。

餐後咀嚼 20 分鐘無糖口香糖，刺激唾液大量分泌以中和口中酸性，降低齲齒風險。

實證醫學支持所有年齡層每日都應使用含氟1,000ppm以上牙膏刷牙至少2次；根據英國倫敦國王學院最新實證醫學文獻指出，飲食後咀嚼無糖口香糖 20 分鐘，可有效降低28%降低齲齒發生率

3. 每日均衡飲食：

3 類不易造成齲齒的食物可多吃，包含蛋白質（豆魚蛋肉類、奶類）、高纖食物（蔬菜類）、以及脂肪和白開水。

3 類含醣食物多留意 : 全榖雜糧類可多補充，但避免咀嚼過久、精緻澱粉適量吃，添加糖的食品則避免食用，包含蛋糕、手搖飲料、果汁和調味乳。

台灣疫後爆爛牙危機！嚴重齲齒導致恆門齒180度反著長... 醫籲應半年定期檢查