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世足16強晉級賽精彩開踢　MOD、Hami Video新增用戶數破20萬！

MOD世足專區、Hami Video全站流量累積預估可突破3億次

By 台灣英文新聞
2022/12/06 17:52
照片來源：中華電信提供

照片來源：中華電信提供

2022 FIFA世界盃™風潮席捲全台，繼法國優先晉級16強後，巴西、葡萄牙、阿根廷、日本、克羅埃西亞等各國亦跟進搶下16強賽門票，場場精彩、熱度不斷。此波世足熱潮成功帶動MOD、Hami Video新增用戶數超過預期的20萬戶，隨著世足賽程進行到16強賽後，收視熱度逐步飆升，MOD卡達世足專區與Hami Video全站流量累積2.7億次，預計八強賽開打前可突破3億次！

進入16強後，一戰定勝負的刺激賽況，球迷點擊觀看MOD卡達世足專區更為踴躍，單日平均總瀏覽次數接近650萬次，全賽期總瀏覽次數更是即將破億！打出亞洲大驚奇的日韓所上演的逆轉秀，也都在MOD熱點回看功能前10名之列，包括12/2藍武士對西班牙的底線即刻救援，以及南韓孫興慜終場前狂奔1打3妙傳超前葡萄牙等，持續締造一波波收視高峰。

中華電信上週六(12/3)於16強賽首場荷蘭對戰美國中場休息時間，在Hami Video推出全台獨家動力火車中場秀，前所未見的虛擬球場表演震撼全網！動力火車帶來《忠孝東路走九遍》、《我很好騙》、《救世主》等金曲串燒，演唱時段緊追整場賽事流量最高峰。Hami Video將於12/18冠軍賽重磅推出由金曲嘻哈天團頑童MJ116運用XR創新科技的中場秀演出，打造最強賽事結合最強演出，將本屆世足推升到最高聲勢！

最後倒數12天！金球大禮包特斯拉大獎得主12/17即將出爐現在申辦還有機會！

中華電信獨家「Hami Video金球大禮包」超值價888元，獨享Hami Video運動館150天、使用世足AR服務等好康優惠，完成登錄再抽出百萬大獎！將在12/17季軍戰前22:00抽出特斯拉一台，還沒有辦的民眾請抓住最後機會，凡訂閱「Hami Video運動館」除了卡達世足，還可收視NBA、HBL、BWF世界羽球巡迴賽、桌球亞洲盃等，精彩運動賽事不錯過！

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世足賽觀賞路徑：Hami Video > 卡達世足MOD首頁> 卡達世足(快速鍵999)

更新時間 : 2022-12-06 18:26 GMT+08:00

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