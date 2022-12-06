全國語文競賽！新北囊括85座特優全國第一 　選手跨語別參賽好強大

2022年全國語文競賽日前於新竹市落幕， 來自全國22縣市共2,437位語文菁英一同角逐各類獎項， 競爭激烈，賽況空前。 新北市語文競賽代表隊234位選手力戰各縣市好手， 總計抱回85座特優獎座，總獲獎數全國第一，成績傲然！

全國語文競賽堪稱語文界的奧運，競賽對象分為國小、國中、高中、 教師、社會5組，競賽語別分為國語、閩南語、 客家語及原住民族語4種語別， 其中原住民族語又包含16族語42方言別；競賽項目則分為演說( 含情境式演說)、朗讀、作文、寫字、字音字形5大項， 今年並首度試辦本土語讀者劇場，總計高達198項競賽類組， 比賽項目繁多且高手雲集，各縣市選手賽前無不努力苦練， 以爭取最高榮譽。

今年新北市代表隊成績大放異彩，其中特別的是， 部分選手突破自身母語，挑戰跨語別參賽，積極苦練抱回全國特優。 如秀山國小6年級郭允樂同學，出生於閩南家庭， 在國小2年級時接觸學校客家語課程，覺得客家文化相當有趣， 憑藉著自身對客家語的興趣， 於3年級時首次參加學校客家語朗讀比賽，雖然未得名， 依舊秉持對客語的熱誠，持續練習。今年再度鼓起勇氣參賽， 勇奪全校第一，並在區、市賽一路過關斬將， 最終代表新北市榮獲全國賽客家語朗讀國小組特優。允樂表示， 最大的成就感是自己可以突破母語，跨語別參賽， 在客家語上靠著努力獲得好成績， 特別感謝集訓指導老師讓他突破關卡， 學會如何調整自己的聲情展現，精益求精，更上一層樓。

沙崙國小6年級艾丹尼同學，父親是奈裔美國籍、母親則是泰雅族， 哥哥李維特曾多次代表新北市參與全國語文競賽並3次獲獎。 在母親的鼓勵下，他也投入原住民族語言學習，在去(2021) 年獲得全國賽賽德克族語朗讀國小組特優， 今年更斬獲太魯閣族語朗讀國小組特優。他表示， 會選擇學習太魯閣及賽德克族語，是受到哥哥的影響， 在學習過程中如果遇到困難也會請教哥哥， 回到家之後兩兄弟也會互相討論。指導老師楊以潔表示， 艾丹尼本身個性較為內向，因此鼓勵他參加比賽來設定學習目標， 榮獲名次的同時也建立孩子的自信心，兄弟2人都熱愛學習族語， 相當優秀。

教育局長張明文表示，語言能力就是孩子的競爭力！ 新北市多元推動各語言教育，重視閩、客及原住民族語傳承， 積極培育語文人才。此次全國語文競賽新北選手能有如此佳績， 除了感謝各校落實語文教育外， 尤其感謝語文家族老師集訓期間的無私付出，以及幕後團隊大觀國小 、大埔國小及大觀國中的協助，眾志成城再創榮耀！

照片來源：新北市教育局提供