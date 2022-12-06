買貼圖做公益！LINE攜手現代婦女基金會　號召終止言語暴力

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 採訪報導）在這網路普遍的世代中，台灣有超過兩成的網路使用者曾在網路上遭受言語暴力。LINE貼圖今年攜手「現代婦女基金會」啟動年度貼圖計畫，6日邀請到了四位高人氣貼圖創作者，買貼圖支持公益，省思無所不在的言語暴力問題。

這四為創作者分別是「大頭兒」創作者Judy、「潑潑猴與嬌嬌兔」創作者阿嬌嬌、「麵包樹」創作者Blaire、「寶寶不說」創作者談小姐。她們應主辦單位之邀，以「終止言語暴力」為題，並結合基金會原創圖像－呼呼熊，推出「用愛呼呼 讓每個家都安心」公益貼圖，一組貼圖30元，銅板價挺公益，不僅能在日常對話中傳遞溫暖解堅定的力量，該系列貼圖所得也將捐贈現代婦女基金會的「受暴家庭扶助計畫」，提供遭遇暴力傷害的家庭實質援助，把愛傳遞至社會上的每個角落。



左起現代婦女基金會董事 王麗容，LINE台灣執行長 陳立人、LINE台灣貼圖暨創作者事業部資深總監呂苔君（圖／台灣英文新聞）

暴力問題在這數位時代，從家庭、校園、職場擴展到網路社群，是目前台灣社會需要被重視的議題之一。根據LINE TODAY所做的線上調查，11,000受訪者中，有兩成表示曾遭受網路言語霸凌。LINE台灣執行長陳立人說道，LINE承載著2,100名用戶，希望LINE能扮演傳聲筒的角色，利用平台擴散正向影響力，宣導終結網路霸凌，同時為募集資金盡一份心力。

LINE長期積極參與各類公共慈善議題，如熊本大地震、印尼海嘯等災難發生時推出的國際賑災祈福貼圖，到近年相繼與不同台灣公益團體合作，每年推出一組公益貼圖，透過創作者、名人等多元方式號招廣大用戶關注社會議題，讓用戶透過購買一組貼圖的銅板價即能表達支持的心意，販售貼圖所得扣除平台手續費後，全數捐給公益單位。LINE貼圖於2019年與兒福聯盟展開「夢想成真」合作計畫，邀請創作者與弱勢孩子共創貼圖；2021年與家扶基金會合作，透過張惠妹的公益貼圖吸引社會關注貧童溫飽；今年則與現代婦女基金會合作宣導終結言語暴力。

現代婦女基金會董事－王麗容表示，精神暴力中最嚴重的為言語暴力，而貼圖是現代人重要的溝通工具之一，此次的公益貼圖不僅充滿療癒及溫暖，也非常實用，希望能透過貼圖療癒每個人，也希望能透過貼圖改變社會風氣，達到社會教育的功能。



左起大頭兒創作者 Judy、潑潑猴與嬌嬌兔創作者 阿嬌嬌、麵包樹創作者 Blair、寶寶不說創作者 談小姐（圖／台灣英文新聞）

此次參與公益貼圖的創作者們接到邀約時，皆在第一時間答應參與，Judy（大頭兒創作者）表示，希望藉由貼圖傳達療癒訊息，並喚起大眾關心言語暴力議題。阿嬌嬌（潑潑猴與嬌嬌兔創作者）表示，她在創作貼圖時是想著受暴者的感受，希望能透過貼圖表達關心。Blair（麵包樹創作者）提到，創作語言與情緒一樣抽象，創作可以療癒言語帶來的傷害，給社會不一樣的力量。談小姐（寶寶不說創作者）認為，言語暴力的傷害很大，但愛的言語同時也能帶來溫暖的力量，希望能透過貼圖傳遞正面的能量。



「用愛呼呼 讓每個家都安心」公益貼圖（圖／現代婦女基金會）

「用愛呼呼 讓每個家都安心」公益貼圖一組包含四位超人氣創作者的經典角色，呼呼熊也驚喜現身在貼圖中，每組只要銅板價30元，溫暖可愛的貼圖送禮自用兩相宜。即日起至2023年2月5日止可在LINE STORE及貼圖小舖購買，貼圖收入扣除Android及IOS雙平台費用後，將全數捐贈予現代婦女基金會的「受暴家庭輔助計畫」，用以支持基金會每年援助的受暴家庭與孩童，提供人身安全協助、危難救助、身心療癒、關係輔導等。