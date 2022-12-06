臺灣土地銀行身心障礙者財產信託　守護弱勢族群

依我國衛福部統計，截至2022年第二季最新資料，臺灣身心障礙者人數約120萬人，其中逾六成（約75萬人）集中在六都地區。若依年齡區分，我國身心障礙者有5.2萬人為未成年者，54.7萬人則為高齡者，換言之，我國約有半數的身心障礙者為高齡或未成年者。

每個身心障礙者家庭除承受照顧與經濟壓力外，同時也需擔心未來照顧者衰老而無法照料時，可能無人承擔照護責任。即使由親友接手照顧身障者，其財產也可能遭不當使用，導致身障者生活無以為繼。

為照顧身心障礙者以實踐普惠金融宗旨，土地銀行自2016年即推出身心障礙者財產信託服務，成績斐然。土地銀行董事長謝娟娟自上任以來積極落實金管會信託2.0計畫，推動異業結盟多元安養信託服務，如由縣市政府擔任監護人、輔助人，以及由社福團體擔任信託監察人之「社福型安養信託」，此類型案件即享有手續費優惠方案，讓身心障礙者透過信託機制得以適當串接社會資源並保障其經濟安全。

以土地銀行推展「社福型安養信託」為例，客戶李媽媽年事已高，擔憂自己若不幸離世，未來身障兒無人照顧，因此李媽媽尋求土地銀行辦理安養信託，搭配簽立「預開式保險金信託」方式，並由社福團體擔任該信託案的信託監察人。經設置信託監察人後，未來社福團體將定期訪視受益人（即身障兒）並依信託宗旨建立安置服務。藉此方式可讓李媽媽免除身故後無法持續照顧身障家人之煩惱。

土地銀行因應銀髮族與弱勢族群需求，除提供「社福型安養信託」外，並善用自身不動產專業優勢，推出「社會福利公益安養信託」、「社會宅樂齡託租養老信託」、「樂齡保全安養信託」及「預開式安養/保險金信託」等信託類型（參下表）。土地銀行因辦理安養信託績效卓著，已連續5年榮獲金管會頒發「高齡者及身心障礙者財產信託評鑑績效優良銀行」獎項，另於111年獲得金管會頒發「信託業推動信託2.0計畫評鑑及獎勵措施」第1期安養信託獎之肯定。

土地銀行以信託服務為全臺之身心障礙者撐起終生託付保護傘，並秉持「豐厚、和諧、熱誠、創新」及關懷社會之企業理念，在永續經營的道路上持續前進。

信託2.0類型 服務對象 信託服務內容 社會福利公益安養信託 符合資格之中低收入高齡及身心障礙者 結合熱心公益企業及善心人士的捐款，與縣市政府合作，成立社會福利公益安養信託，提撥善款予弱勢族群。 社福型安養信託 有安養照護需求之高齡及身心障礙者 與縣市政府及社福團體合作，提供受監護人、受輔助人、身心障礙者安養信託服務。 社會宅樂齡託租養老信託 有房產出租代管及安養需求之高齡者及身心障礙者 與包租代管異業結盟，協助年長者及身障者出租代管房屋作為社會宅，租金信託做為安養所需。 樂齡保全安養信託 有保全名下財產安全需求之高齡及身心障礙者 連結土地銀行房貸客戶，將不動產、現金等財產交付信託，保障年長者及身障者經濟來源及財產安全。 預開式安養/保險金信託 有預先規劃未來名下財產或保險金等用以保障安養需求之高齡及身心障礙者 對於未來有安養信託規劃之客戶，可簽訂預開式安養信託契約書，待適當時機啟動，再交付安養信託財產。 客戶財產為保險金(身故理賠金、長期看護險保險金、滿期金或失能保險金)，配合委託人需要，同時簽訂預開式保險金信託契約書，以確保未來安養需求。

註：表內所稱高齡者係滿55歲者。