Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

莫德納：台灣是亞洲唯一流感疫苗臨床試驗中心　最快明年3月數據出爐

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/06 16:49
莫德納全球資深副總裁Patrick Bergstedt（中）今首度來台，圖為台灣分公司總經理李宜真（左），以及亞太區醫學部副總裁Jane ...

莫德納全球資深副總裁Patrick Bergstedt（中）今首度來台，圖為台灣分公司總經理李宜真（左），以及亞太區醫學部副總裁Jane ...

（台灣英文新聞/朱明珠 台北報導）莫德納於今年9月正式在台成立公司，該公司全球資深副總裁Patrick Bergstedt今（6）日首度來台，他表示莫德納透過全球公衛策略，期望透過莫德納台灣的成立，為台灣民眾提供更多治療與預防方案，並開展與台灣醫療照護專家與學研機構的合作。

莫德納花費10年持續精煉mRNA藥物的研發，並且開發出領先業界的mRNA平台，加速藥物的開發與研究，並推展 mRNA 技術與疫苗來對抗現有及新興傳染病，目前共有48個正在進行中的研究計畫，有45個候選藥物，其中有35個進行中的臨床試驗。莫德納主要關注的臨床領域包括：傳染病、免疫腫瘤、罕見疾病、心血管疾病以及自體免疫疾病。

莫德納全球資深副總裁Patrick Bergstedt同時指出，我們不能假設 COVID-19 是最後一個會影響全球人民健康的大流行疾病，因此我們希望藉由mRNA計劃，透過mRNA技術加速全球創新。

而亞太地區是莫德納的商業發展不可或缺的區域，2021年先在日本、南韓以及澳洲成立子公司，並在今年9月在台設立公司。莫德納台灣分公司總經理李宜真表示，接下來在台灣發展的重點是將最新的mRNA醫學帶來台灣市場，持續爭取台灣加入多中心臨床研究計劃，並且推廣mRNA科技。

李宜真進一步說，台灣目前是亞洲唯一mRNA與流感疫苗臨床試驗中心，與8個醫學中心合作，採競爭型收案，未設限收案人數，預計最快明年3月有初步的數據結果。

此外，為加速落實莫德納在台發展，目前該公司也開始啟動人才招募計劃，首波針對市場進入、數位行銷人才，商業人才，預計明年將擴張為10人編制的敏捷公司。

莫德納：台灣是亞洲唯一流感疫苗臨床試驗中心　最快明年3月結果出爐
莫德納
莫德納mRNA
流感疫苗
新冠疫苗

相關新聞

中國疫情若未獲控制 12月底恐有1400萬例確診 陳秀熙談唯一解方...
中國疫情若未獲控制 12月底恐有1400萬例確診 陳秀熙談唯一解方...
2022/11/30 17:32
【11/30台灣本土+17,668例／死亡+37例】第三批莫德納次世代BA.5雙價疫苗今晚抵台
【11/30台灣本土+17,668例／死亡+37例】第三批莫德納次世代BA.5雙價疫苗今晚抵台
2022/11/30 14:15
台灣開放兒童追加劑！12/2起擴及5至11歲：6歲以上打莫德納BA.5次世代　
台灣開放兒童追加劑！12/2起擴及5至11歲：6歲以上打莫德納BA.5次世代　
2022/11/28 16:08
11/24台灣本土+16,015例／死亡+65例　第二批莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗61.3萬劑到貨
11/24台灣本土+16,015例／死亡+65例　第二批莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗61.3萬劑到貨
2022/11/24 14:28
11/10台灣本土+22,286例／死亡+66例　首批莫德納BA.4/5雙價疫苗抵台　預計11/18開打
11/10台灣本土+22,286例／死亡+66例　首批莫德納BA.4/5雙價疫苗抵台　預計11/18開打
2022/11/10 14:24

更新時間 : 2022-12-06 18:25 GMT+08:00

最受歡迎

外國政府默許縱容 中國設百所海外警察局騷擾、遣返公民
外國政府默許縱容 中國設百所海外警察局騷擾、遣返公民
睽違20年！黑色餅乾大復活　徐若瑄空降日本推特趨勢榜第1名
睽違20年！黑色餅乾大復活　徐若瑄空降日本推特趨勢榜第1名
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
林俊傑「喜訊」嗨翻全台灣！《聖所》演唱會斥資四千萬　北流打造元宇宙寵粉
林俊傑「喜訊」嗨翻全台灣！《聖所》演唱會斥資四千萬　北流打造元宇宙寵粉
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
【12/1更新】南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
【12/1更新】南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣
《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣
〈時評〉「司法改革」是這種玩法嗎？
〈時評〉「司法改革」是這種玩法嗎？
解封不解防？撤免費核酸站　自費檢測卻大排長龍　中國民眾：都是騙人的
解封不解防？撤免費核酸站　自費檢測卻大排長龍　中國民眾：都是騙人的
開嗆！大S秀汪小菲鉅額借據鐵證　「愛新覺羅汪」軟飯賣的駕輕就熟
開嗆！大S秀汪小菲鉅額借據鐵證　「愛新覺羅汪」軟飯賣的駕輕就熟