莫德納：台灣是亞洲唯一流感疫苗臨床試驗中心　最快明年3月數據出爐

（台灣英文新聞/朱明珠 台北報導）莫德納於今年9月正式在台成立公司，該公司全球資深副總裁Patrick Bergstedt今（6）日首度來台，他表示莫德納透過全球公衛策略，期望透過莫德納台灣的成立，為台灣民眾提供更多治療與預防方案，並開展與台灣醫療照護專家與學研機構的合作。

莫德納花費10年持續精煉mRNA藥物的研發，並且開發出領先業界的mRNA平台，加速藥物的開發與研究，並推展 mRNA 技術與疫苗來對抗現有及新興傳染病，目前共有48個正在進行中的研究計畫，有45個候選藥物，其中有35個進行中的臨床試驗。莫德納主要關注的臨床領域包括：傳染病、免疫腫瘤、罕見疾病、心血管疾病以及自體免疫疾病。

莫德納全球資深副總裁Patrick Bergstedt同時指出，我們不能假設 COVID-19 是最後一個會影響全球人民健康的大流行疾病，因此我們希望藉由mRNA計劃，透過mRNA技術加速全球創新。

而亞太地區是莫德納的商業發展不可或缺的區域，2021年先在日本、南韓以及澳洲成立子公司，並在今年9月在台設立公司。莫德納台灣分公司總經理李宜真表示，接下來在台灣發展的重點是將最新的mRNA醫學帶來台灣市場，持續爭取台灣加入多中心臨床研究計劃，並且推廣mRNA科技。

李宜真進一步說，台灣目前是亞洲唯一mRNA與流感疫苗臨床試驗中心，與8個醫學中心合作，採競爭型收案，未設限收案人數，預計最快明年3月有初步的數據結果。

此外，為加速落實莫德納在台發展，目前該公司也開始啟動人才招募計劃，首波針對市場進入、數位行銷人才，商業人才，預計明年將擴張為10人編制的敏捷公司。

莫德納：台灣是亞洲唯一流感疫苗臨床試驗中心 最快明年3月結果出爐