Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

拜登2024參選否？白宮幕僚長：新年後揭曉

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/06 16:39
白宮幕僚長克蘭預測，美國總統拜登可能在2023年初宣布角逐2024年大選。(圖／美聯社）

白宮幕僚長克蘭預測，美國總統拜登可能在2023年初宣布角逐2024年大選。(圖／美聯社）

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）外界關注高齡80歲的美國總統拜登是否於2024年競選連任，白宮幕僚長克蘭預期，拜登將於新年假期後做出決定，且是參選的決定。

拜登（Joe Biden）在今年美國期中選舉前，曾表示將視「期中考」結果決定是否競選連任。最終共和黨選情因墮胎法案等原由「紅潮」未現，參議院控制權仍在民主黨手中，眾議院全面改選共和黨也堪勘挾微弱優勢勝出。通過考驗的拜登在11月9日表示，有意競選連任，並將在明年初做出最終決定。

今年11月20日，拜登年滿80歲，成為白宮史上最年長的總統，這樣里程碑的日子拜登卻異常低調，並未公開慶祝。事實上，外界對於拜登「年事已高」、健康堪慮的質疑從未間斷，也讓黨內支持者躊躇，2024年拜登已年屆82歲，若順利連任，退下來時已86歲。

福斯新聞報導，克蘭（Ron Klain）在「華爾街日報」（WSJ）CEO理事會峰會（CEO Council Summit）透露，拜登先前已徵詢過家人的意見， 克蘭認為，拜登個人意願「是要參選的」。

克蘭進一步談及黨內的風向，表示自全國各地民主黨人士聽到期盼拜登參選的消息，「但我估計，總統將會在新年假期後不久做出決定，我預期總統最終會決定參選。」

克蘭是目前華府圈中，對此議題發表評論的最高層人士之一。

放眼2024年大選局勢，目前僅官司與醜聞纏身又賊心不死的川普，搶在11月15日宣布尋求回歸白宮。共和黨籍的川普此番期中選舉輔選失利，卻又搶先布局，意在阻攔其他熱門黨內人參選意願；倘若川普通過黨內初選、拜登宣布競選連任，2020年總統大選兩人交鋒的場面將再度上演。
拜登
總統大選
2024美國總統大選
川普

相關新聞

傳賴清德已表明選黨主席 陳其邁：保持選務中立不評論
傳賴清德已表明選黨主席 陳其邁：保持選務中立不評論
2022/12/05 19:54
石東文：賴清德有能力成民進黨2024總統大選鬥士
石東文：賴清德有能力成民進黨2024總統大選鬥士
2022/12/01 17:13
【中國海外人士看台灣九合一】 王丹：教訓民進黨不代表認同國民黨、非「抗中保台」失效
【中國海外人士看台灣九合一】 王丹：教訓民進黨不代表認同國民黨、非「抗中保台」失效
2022/11/27 16:44
【美日學者看台灣九合一】葛來儀、小笠原稱非關2024 任雪麗認國民黨仍有競爭力
【美日學者看台灣九合一】葛來儀、小笠原稱非關2024 任雪麗認國民黨仍有競爭力
2022/11/27 10:37
美饒舌歌手肯爺又想選了！宣布加入2024美國總統選戰 將邀川普輔選
美饒舌歌手肯爺又想選了！宣布加入2024美國總統選戰 將邀川普輔選
2022/11/26 12:34

更新時間 : 2022-12-06 16:54 GMT+08:00

最受歡迎

外國政府默許縱容 中國設百所海外警察局騷擾、遣返公民
外國政府默許縱容 中國設百所海外警察局騷擾、遣返公民
睽違20年！黑色餅乾大復活　徐若瑄空降日本推特趨勢榜第1名
睽違20年！黑色餅乾大復活　徐若瑄空降日本推特趨勢榜第1名
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
林俊傑「喜訊」嗨翻全台灣！《聖所》演唱會斥資四千萬　北流打造元宇宙寵粉
林俊傑「喜訊」嗨翻全台灣！《聖所》演唱會斥資四千萬　北流打造元宇宙寵粉
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
【12/1更新】南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
【12/1更新】南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣
《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣
〈時評〉「司法改革」是這種玩法嗎？
〈時評〉「司法改革」是這種玩法嗎？
解封不解防？撤免費核酸站　自費檢測卻大排長龍　中國民眾：都是騙人的
解封不解防？撤免費核酸站　自費檢測卻大排長龍　中國民眾：都是騙人的
開嗆！大S秀汪小菲鉅額借據鐵證　「愛新覺羅汪」軟飯賣的駕輕就熟
開嗆！大S秀汪小菲鉅額借據鐵證　「愛新覺羅汪」軟飯賣的駕輕就熟