拜登2024參選否？白宮幕僚長：新年後揭曉

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）外界關注高齡80歲的美國總統拜登是否於2024年競選連任，白宮幕僚長克蘭預期，拜登將於新年假期後做出決定，且是參選的決定。

拜登（Joe Biden）在今年美國期中選舉前，曾表示將視「期中考」結果決定是否競選連任。最終共和黨選情因墮胎法案等原由「紅潮」未現，參議院控制權仍在民主黨手中，眾議院全面改選共和黨也堪勘挾微弱優勢勝出。通過考驗的拜登在11月9日表示，有意競選連任，並將在明年初做出最終決定。

今年11月20日，拜登年滿80歲，成為白宮史上最年長的總統，這樣里程碑的日子拜登卻異常低調，並未公開慶祝。事實上，外界對於拜登「年事已高」、健康堪慮的質疑從未間斷，也讓黨內支持者躊躇，2024年拜登已年屆82歲，若順利連任，退下來時已86歲。

福斯新聞報導，克蘭（Ron Klain）在「華爾街日報」（WSJ）CEO理事會峰會（CEO Council Summit）透露，拜登先前已徵詢過家人的意見， 克蘭認為，拜登個人意願「是要參選的」。

克蘭進一步談及黨內的風向，表示自全國各地民主黨人士聽到期盼拜登參選的消息，「但我估計，總統將會在新年假期後不久做出決定，我預期總統最終會決定參選。」

克蘭是目前華府圈中，對此議題發表評論的最高層人士之一。

White House Chief of Staff Ron Klain said that “Democrats across the country” want President Biden to run for re-election: “I expect the decision will be to do it.” #WSJCEOCouncil https://t.co/UuBvd4qXbD pic.twitter.com/bYWg4i31IY — The Wall Street Journal (@WSJ) December 6, 2022

放眼2024年大選局勢，目前僅官司與醜聞纏身又賊心不死的川普，搶在11月15日宣布尋求回歸白宮。共和黨籍的川普此番期中選舉輔選失利，卻又搶先布局，意在阻攔其他熱門黨內人參選意願；倘若川普通過黨內初選、拜登宣布競選連任，2020年總統大選兩人交鋒的場面將再度上演。