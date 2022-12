拜登2024參選否？白宮幕僚長：新年後揭曉

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合外電報導)外界關注高齡80歲的美國總統拜登是否於2024年競選連任,白宮幕僚長克蘭預期,拜登將於新年假期後做出決定,且是參選的決定。

拜登(Joe Biden)在今年美國期中選舉前,曾表示將視「期中考」結果決定是否競選連任。最終共和黨選情因墮胎法案等原由「紅潮」未現,參議院控制權仍在民主黨手中,眾議院全面改選共和黨也堪勘挾微弱優勢勝出。通過考驗的拜登在11月9日表示,有意競選連任,並將在明年初做出最終決定。

今年11月20日,拜登年滿80歲,成為白宮史上最年長的總統,這樣里程碑的日子拜登卻異常低調,並未公開慶祝。事實上,外界對於拜登「年事已高」、健康堪慮的質疑從未間斷,也讓黨內支持者躊躇,2024年拜登已年屆82歲,若順利連任,退下來時已86歲。

福斯新聞報導,克蘭(Ron Klain)在「華爾街日報」(WSJ)CEO理事會峰會(CEO Council Summit)透露,拜登先前已徵詢過家人的意見, 克蘭認為,拜登個人意願「是要參選的」。

克蘭進一步談及黨內的風向,表示自全國各地民主黨人士聽到期盼拜登參選的消息,「但我估計,總統將會在新年假期後不久做出決定,我預期總統最終會決定參選。」

克蘭是目前華府圈中,對此議題發表評論的最高層人士之一。

White House Chief of Staff Ron Klain said that “Democrats across the country” want President Biden to run for re-election: “I expect the decision will be to do it.” #WSJCEOCouncil https://t.co/UuBvd4qXbD pic.twitter.com/bYWg4i31IY