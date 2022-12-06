澳洲訪團已抵台訪問？外交部：基於互信不便透露

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）外媒報導，澳洲首個跨黨派訪團已在本月４日抵台並將訪問至８日。外交部發言人歐江安今（６）日表示，基於台灣與澳洲的互信，對澳洲跨黨派國會議員們抵台訪問的行程，外交部不便進一步透露訊息。

澳洲自2019年來首個訪台團由澳洲執政黨工黨、在野的自由黨與國家黨聯盟共同組成的六位成員組成。訪團據悉在台灣進行為期５天的訪問。路透社報導，為避免中國介入，該趟行程細節並未公開，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）3日表示自己不是訪團一員，也不對訪團此行目的表態。

前澳洲副總理、國家黨領袖（Barnaby Joyce）日前則證實是訪團一員；訪團成員之一的自由黨議員巴克霍茲（Scott Buchholz）則表示：「我們和台灣是朋友，不代表不能與中國交朋友。」

據悉，訪團將會見台灣高層，傳達對印太地區和平的願望，雙方也會就安全、貿易、農業和本地事務等議題交換意見。

今日外交部被問及澳洲訪團抵台一事表示，對相關報導內容表示尊重。「基於台灣與澳洲的互信，外交部對澳洲跨黨派國會議員們抵台訪問的行程不便進一步透露訊息。」

歐江安指出，我國政府竭誠歡迎世界各國人士，不分黨派，相繼訪台表達對台灣的支持。澳洲國會組團訪台的慣例行之有年，推動台澳間各領域交流合作、深化夥伴關係，成果有目共睹。澳洲國會向來對台灣友好，今年2月10日澳洲聯邦參眾兩院「外交、國防暨貿易聯席委員會」發布調查報告，建議澳洲政府與「跨太平洋夥伴全面進步協議」（CPTPP）成員合作，鼓勵並促成台灣入會，以及同步啟動台澳自由貿易協定(FTA)談判，具體展現澳洲國會對台灣的堅實支持。

歐江安提及，近年台澳間各項合作取得實質進展，台灣是澳洲第7大貿易夥伴及第5大貨品出口市場，兩國共享自由、民主、人權及法治等普世價值。台澳雙方將不斷擴展深化各領域的合作，並共同致力維護印太區域的安全、穩定與繁榮。

歐江安強調，我國也感謝澳洲政府持續在許多重要國際場合，強調維繫台海和平與穩定的重要性，澳洲政府也公開發聲支持台灣的國際參與，展現台灣與澳洲堅實、多元、互惠的夥伴合作關係。