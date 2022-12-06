台灣12/6新增COVID案例 本土16,002例、死亡22例

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增16,034例COVID-19確定病例，分別為16,002例本土個案及32例境外移入，另確診個案中新增22例死亡。本土案例中，新增24例中重症個案。

指揮中心表示，今日新增之16,002例本土病例，為7,413例男性、8,568例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,492例)，臺中市(2,157例)，高雄市(2,008例)，桃園市(1,588例)，臺北市(1,336例)，臺南市(1,314例)，彰化縣(1,029例)，屏東縣(524例)，新竹縣(498例)，雲林縣(465例)，苗栗縣(440例)，新竹市(438例)，嘉義縣(316例)，南投縣(304例)，宜蘭縣(274例)，嘉義市(212例)，花蓮縣(199例)，基隆市(135例)，臺東縣(124例)，金門縣(99例)，澎湖縣(48例)，連江縣(2例)。

指揮中心指出，今日新增22例本土病例死亡個案，為14例男性、8例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、且具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

指揮中心說明，今日新增32例境外移入個案中，為16例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，自日本(1例)移入，另31例感染國家均調查中。入境日期介於今年11月5日至12月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,395,477例確診，分別為37,987例境外移入、8,357,436例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,522例COVID-19死亡病例。