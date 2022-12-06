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拜登6日將出席美國晶圓廠移機典禮　台積電向美商務部反映成本高、人力短缺　

➤對拜登總統而言，台積電6日的移機典禮，除了宣告台積電在美擴大投資並即將量產外，更是拜登政府鞏固美國半導體業未來數十年領導地位的重要一步。➤台積電11月致函美國商務部，反映在鳳凰城設廠面對的建造成本與工程不確定性，使得在台灣建造同等先進晶圓廠的資本密集度大大降低。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/06 17:28
半導體龍頭台積電在美國亞利桑那州鳳凰城投資的晶圓廠正在興建當中，6日舉行移機典禮，美國總統拜登將親自出席。中央社

半導體龍頭台積電在美國亞利桑那州鳳凰城投資的晶圓廠正在興建當中，6日舉行移機典禮，美國總統拜登將親自出席。中央社

延伸閱讀: 台積電設廠帶動美國鳳凰城房地產飆漲　「小台北」一年內可望成形

拜登12月6日將參觀台積電美國廠房　王美花: 台灣還是最主要生產基地、沒有人才外流問題

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）台積電耗資120億美元在鳳凰城北部建造的5奈米晶圓廠，當地時間6日將舉行移機典禮，美國總統拜登預計親自出席。這不僅顯示拜登高度重視台積電赴美投資，也是他推動晶片法案，宣揚美國製造的重要時刻。

6日首批機台設備到廠典禮，為台積電晶圓廠在美動工約一年半來重大里程碑之一。

除拜登外，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、創辦人張忠謀、台積電董事長劉德音、總裁魏哲家、蘋果執行長庫克（Tim Cook）均將出席移機典禮。國發會主委龔明鑫將以董事身分出席，有望跟美國高官政要就台美經濟合作交換意見。台積電大客戶輝達（Nvidia）執行長黃仁勳也可能現身。

台積電於2020年宣布斥資120億美元，在亞歷桑納州鳳凰城興建5奈米先進製程晶圓廠，預計2024年正式量產，初期月產能2萬片晶圓，創造超過1600個高科技專業工作機會。自2021年動工至今18個月後，台積電將在6日舉行首批機台設備到廠典禮。

白宮日前宣布，拜登（Joe Biden）將親自出席這場活動，並參觀台積電廠，討論重建美國供應鏈計畫，以及如何在亞利桑那州和全美創造就業機會。

對於拜登而言，台積電6日的移機典禮，除了宣告台積電在美擴大投資並即將量產外，更是拜登政府鞏固美國半導體業未來數十年領導地位的重要一步。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發後，國際供應鏈面臨嚴峻挑戰，特別是高科技產品所需的晶片更是嚴重短缺。

疫情大流行期間的供應鏈中斷問題，凸顯台積電在國際晶圓代工的重要地位，拜登政府被迫正視問題，積極尋求解方降低依賴國際的程度，鼓勵半導體製造重返美國。拜登8月簽署的晶片法案（CHIPS and Science Act），正是在這樣的思維下立法通過。

依據晶片法案，美國政府預計提供520億美元推動美國半導體生產與研究，並為投資晶圓廠提供約240億美元的稅收減免，是拜登上任以來，最重要的美國製造法案之一。

中央社報導，據了解6日活動結束後，拜登還將與業者召開約半小時的閉門會談，外界推測拜登政府將藉此說服台積電在美擴大投資，生產更多晶片。

儘管鳳凰城的5奈米晶圓廠尚未量產，但外媒報導台積電可能加碼投資4奈米，甚至3奈米製程。

《彭博》（Bloomberg News）日前引述消息人士指出，在蘋果（Apple）、超微（AMD）、輝達等美國客戶催促下，台積電亞利桑那州廠2024年啟用時，將生產先進4奈米晶片，蘋果將使用台積電亞利桑那州廠約1/3產能。

台積電創辦人張忠謀日前也曾透露，台積電將在美國亞利桑那州擴大投資，建置3奈米廠；台積電回應，亞利桑那州廠二期積極評估中。

除了台積電在亞利桑那州興建晶圓廠，在晶片法案激勵下，南韓三星（Samsung）與英特爾（Intel）也相繼宣布在美國建立晶圓廠。

另一方面，台積電日前向美國商務部反映成本高、人力不足等問題。《華爾街日報》形容，這座預計明年底投產的晶圓廠經歷「誕生之痛」。

台積電副總經理克里夫蘭（Peter Cleveland）在社群媒體領英（LinkedIn）發文預告，拜登將就台積電未來生產計畫發表談話。

不過，根據中央社，台積電11月致函美國商務部，反映在鳳凰城設廠面對的建造成本與工程不確定性，使得在台灣建造同等先進晶圓廠的資本密集度大大降低。

台積電在信中表示，在美國製造晶片的真實障礙是「建造與營運的比較成本」。

台積電高層曾坦言，在台灣數十年來依賴在地工程人才、東亞等地供應鏈建立的製造生態系統不易在美國複製。台積電創辦人張忠謀曾說，在亞利桑那州生產晶片的成本可能比在台灣高50%以上。

台積電是回應商務部就美國晶片補貼計畫公開徵求意見，信中列出6項在亞利桑那州設廠遇到「預期之外的工程狀況」，進而拉高建廠成本，其中包括聯邦法規要求。

報導引述知情人士表示，台積電盡可能將清潔、晶片製造等設備從台灣運往美國，原因是美國廠商要價更高、找不到在地貨源。至於人力挑戰，台積電難以在美國找到剛畢業的工程人才，必須投入更多資金招兵買馬，而且新聘的工程師要送往台灣培訓一年或一年半。

台積電表示，亞利桑那州新廠現有超過1000名雇員與其他人員，明年總數預計增至2000人。

知情人士說，台積電也以薪資加倍與其他福利為誘惑，將台灣工程師送往亞利桑那州新廠支援。

報導寫道，台積電雖反映這些問題，但仍在華府當靠山的情況下全力投入這項建廠計畫。

拜登出席台積電新廠首批機台設備到廠典禮，反映華府倚重這個全球晶圓代工龍頭為美國晶片製造帶來助力。根據美國半導體協會（SIA）數據，30年前美國製造全球約37%的晶片，如今只剩12%左右。

拜登致力將更多高科技製造帶到美國，8月簽字生效的「晶片與科學法」（CHIPS and Science Act，簡稱晶片法）提供在美國生產晶片的廠商520億美元補貼及租稅優惠，國會議員將此視為維持美國科技龍頭地位與保全供應鏈的關鍵。

報導指出，對台積電而言，美中關係緊繃時期加深與美方的關係符合政治道理，也有利於和蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）等美國客戶合作開發新產品。

張忠謀11月赴泰國曼谷出席亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議後證實，台積電計劃將更先進的3奈米製程引進亞利桑那州新廠。台積電表示，可作為二期廠房的建築已動工，但尚未確定二期規畫。

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