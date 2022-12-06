拜登6日將出席美國晶圓廠移機典禮　台積電向美商務部反映成本高、人力短缺　

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拜登12月6日將參觀台積電美國廠房 王美花: 台灣還是最主要生產基地、沒有人才外流問題

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）台積電耗資120億美元在鳳凰城北部建造的5奈米晶圓廠，當地時間6日將舉行移機典禮，美國總統拜登預計親自出席。這不僅顯示拜登高度重視台積電赴美投資，也是他推動晶片法案，宣揚美國製造的重要時刻。

6日首批機台設備到廠典禮，為台積電晶圓廠在美動工約一年半來重大里程碑之一。

除拜登外，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、創辦人張忠謀、台積電董事長劉德音、總裁魏哲家、蘋果執行長庫克（Tim Cook）均將出席移機典禮。國發會主委龔明鑫將以董事身分出席，有望跟美國高官政要就台美經濟合作交換意見。台積電大客戶輝達（Nvidia）執行長黃仁勳也可能現身。

台積電於2020年宣布斥資120億美元，在亞歷桑納州鳳凰城興建5奈米先進製程晶圓廠，預計2024年正式量產，初期月產能2萬片晶圓，創造超過1600個高科技專業工作機會。自2021年動工至今18個月後，台積電將在6日舉行首批機台設備到廠典禮。

白宮日前宣布，拜登（Joe Biden）將親自出席這場活動，並參觀台積電廠，討論重建美國供應鏈計畫，以及如何在亞利桑那州和全美創造就業機會。

對於拜登而言，台積電6日的移機典禮，除了宣告台積電在美擴大投資並即將量產外，更是拜登政府鞏固美國半導體業未來數十年領導地位的重要一步。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發後，國際供應鏈面臨嚴峻挑戰，特別是高科技產品所需的晶片更是嚴重短缺。

疫情大流行期間的供應鏈中斷問題，凸顯台積電在國際晶圓代工的重要地位，拜登政府被迫正視問題，積極尋求解方降低依賴國際的程度，鼓勵半導體製造重返美國。拜登8月簽署的晶片法案（CHIPS and Science Act），正是在這樣的思維下立法通過。

依據晶片法案，美國政府預計提供520億美元推動美國半導體生產與研究，並為投資晶圓廠提供約240億美元的稅收減免，是拜登上任以來，最重要的美國製造法案之一。

中央社報導，據了解6日活動結束後，拜登還將與業者召開約半小時的閉門會談，外界推測拜登政府將藉此說服台積電在美擴大投資，生產更多晶片。

儘管鳳凰城的5奈米晶圓廠尚未量產，但外媒報導台積電可能加碼投資4奈米，甚至3奈米製程。

《彭博》（Bloomberg News）日前引述消息人士指出，在蘋果（Apple）、超微（AMD）、輝達等美國客戶催促下，台積電亞利桑那州廠2024年啟用時，將生產先進4奈米晶片，蘋果將使用台積電亞利桑那州廠約1/3產能。

台積電創辦人張忠謀日前也曾透露，台積電將在美國亞利桑那州擴大投資，建置3奈米廠；台積電回應，亞利桑那州廠二期積極評估中。

除了台積電在亞利桑那州興建晶圓廠，在晶片法案激勵下，南韓三星（Samsung）與英特爾（Intel）也相繼宣布在美國建立晶圓廠。

另一方面，台積電日前向美國商務部反映成本高、人力不足等問題。《華爾街日報》形容，這座預計明年底投產的晶圓廠經歷「誕生之痛」。

台積電副總經理克里夫蘭（Peter Cleveland）在社群媒體領英（LinkedIn）發文預告，拜登將就台積電未來生產計畫發表談話。

不過，根據中央社，台積電11月致函美國商務部，反映在鳳凰城設廠面對的建造成本與工程不確定性，使得在台灣建造同等先進晶圓廠的資本密集度大大降低。

台積電在信中表示，在美國製造晶片的真實障礙是「建造與營運的比較成本」。

台積電高層曾坦言，在台灣數十年來依賴在地工程人才、東亞等地供應鏈建立的製造生態系統不易在美國複製。台積電創辦人張忠謀曾說，在亞利桑那州生產晶片的成本可能比在台灣高50%以上。

台積電是回應商務部就美國晶片補貼計畫公開徵求意見，信中列出6項在亞利桑那州設廠遇到「預期之外的工程狀況」，進而拉高建廠成本，其中包括聯邦法規要求。

報導引述知情人士表示，台積電盡可能將清潔、晶片製造等設備從台灣運往美國，原因是美國廠商要價更高、找不到在地貨源。至於人力挑戰，台積電難以在美國找到剛畢業的工程人才，必須投入更多資金招兵買馬，而且新聘的工程師要送往台灣培訓一年或一年半。

台積電表示，亞利桑那州新廠現有超過1000名雇員與其他人員，明年總數預計增至2000人。

知情人士說，台積電也以薪資加倍與其他福利為誘惑，將台灣工程師送往亞利桑那州新廠支援。

報導寫道，台積電雖反映這些問題，但仍在華府當靠山的情況下全力投入這項建廠計畫。

拜登出席台積電新廠首批機台設備到廠典禮，反映華府倚重這個全球晶圓代工龍頭為美國晶片製造帶來助力。根據美國半導體協會（SIA）數據，30年前美國製造全球約37%的晶片，如今只剩12%左右。

拜登致力將更多高科技製造帶到美國，8月簽字生效的「晶片與科學法」（CHIPS and Science Act，簡稱晶片法）提供在美國生產晶片的廠商520億美元補貼及租稅優惠，國會議員將此視為維持美國科技龍頭地位與保全供應鏈的關鍵。

報導指出，對台積電而言，美中關係緊繃時期加深與美方的關係符合政治道理，也有利於和蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）等美國客戶合作開發新產品。

張忠謀11月赴泰國曼谷出席亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議後證實，台積電計劃將更先進的3奈米製程引進亞利桑那州新廠。台積電表示，可作為二期廠房的建築已動工，但尚未確定二期規畫。