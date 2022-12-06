台積電設廠帶動美國鳳凰城房地產飆漲　「小台北」一年內可望成形

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 台積電在美國亞利桑那州設廠，刺激大鳳凰城地區經濟及房市，在地居民樂見房價上漲，歡迎台積電員工入住。房地產業者預期一年內「小台北」可望成形。

美國亞利桑那州鳳凰城是美國第5大城，隨著台積電設廠，引進數百名台灣員工及眷屬入住，廠區外圍一帶許多住宅正在興建中。中央社

台灣的全球半導體龍頭「台灣積體電路製造」（TSMC）斥資120億美元在亞利桑那鳳凰城設立的先進5奈米製程晶圓廠正在興建當中，預計2024年量產，當地時間6日將舉行首批機台進廠的移機典禮，美國總統拜登也將親自出席。

目前已有大批台積電技術人員抵達鳳凰城。

中央社在當地時間5日報導，台積電廠區周邊，10幾分鐘車程左右的社區，有剛剛興建完成、台積電員工已經入住的公寓，也有建商和投資人看好、正在施工的住宅區。台積電與相關協力廠商員工入住的「台積村」儼然成形。

一名台積電林姓工程師帶著妻子與2歲大的女兒，正準備到新家看看居住環境。他與其他同事前幾天搭乘包機抵達美國，暫時安頓在旅館，近日準備搬進未來3年的住處。

他表示，外派美國是難得的人生經驗，準備讓女兒在當地上幼稚園，「工作內容基本上跟在台灣一樣」。

報導引述房地產業者盧慕表示，現在被稱為「台積村」的公寓住宅，距離廠房和辦公室不遠，對於台積電員工非常友善，鄰近咖啡店、加油站，約10分鐘車程就有購物中心、超市賣場、電影院、餐廳等，生活機能不錯。

盧慕表示，台積電進駐鳳凰城之後，帶動當地房地產的蓬勃發展，帶進了大批員工與投資客，可以預見未來幾年當地無論是公寓或是獨棟住宅都會越蓋越多。

最近兩三年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，在家上班成主流，美國掀起搬出大城市的潮流，生活負擔較輕的亞利桑那州，成了許多人展開新生活的目的地。

距離台積電廠區10分鐘的聯合公園（Union Park）也是嶄新的社區。退休人員佛萊（Ben Frie）與太太正在跟朋友打匹克球（Pickleball），他過去曾在全美500大企業當到銷售副總，原本住在勘薩斯市，最近3年才搬到北鳳凰城。

中央社引述佛萊說，剛搬來的時候，這一帶還什麼都沒有，現在已經變得不一樣，附近蓋起了商場、購物中心，社區內有大型游泳池還有球場，族裔組成也很多元，一起打球的有不少印度工程師，他很歡迎台積電員工加入。

佛萊說：「台積電來當然好，它帶來工作機會，讓這裡的房子價格上漲。越多員工來，我們房子的價格越好。」

在地深耕30年的北美洲台灣商會總會長張聖儀觀察，不只自用住宅需求增加，台積電周邊協力廠商約40多家陸續到鳳凰城一帶設置廠房、辦公室，使得商業地產的價格在過去一年內漲了一倍以上。

張聖儀說，過去30年，鳳凰城地區的亞裔、台僑族群大多居住在南邊，靠近英特爾（Intel）園區。台積電進駐北鳳凰城，不只帶動周邊產業，台灣美食也陸續攻占當地，包括餐飲連鎖集團85度C、歇腳亭、大苑子都在鳳凰城插旗。

亞利桑那州長杜希（Doug Ducey）8月底訪台時，稱鳳凰城的「小台北」逐漸成形。張聖儀說，各家廠商陸續到位之後，一年之內「小台北」會更有規模。

台灣餐飲連鎖店85度C進軍美國多年，不僅滿足台灣人的胃，也深受美國當地民眾喜愛。中央社

85度C的進駐確實讓台積電員工能一解鄉愁。85度C美國營運長莫妮卡．蔡（Monica Chua）說，門市在11月初開始試營運之後，一位台積電的女性員工來採買麵包，因為公司的技術人員很懷念家鄉味道，這裡的麵包口味和台灣一樣，所以來過好多次。

除了房地產、餐飲業欣欣向榮，來自台灣的金融服務業也在今年6月擴大版圖。台灣銀行6月21日設立鳳凰城代表人辦事處，曾任財政部長的台銀董事長呂桔誠親自赴美主持開幕酒會。

挾著台積電的周邊效應，台銀在這裡設立辦事處，服務台積電及上下游廠商，成為第一個在亞利桑那州設立據點的外國金融機構。當時鳳凰城市長加勒戈（Kate Gallego）、亞利桑那州主計長余艷芬（Kimberly Yee）等地方政要出席，可見當地對台資半導體產業鏈的重視。

全球半導體龍頭: 台積電在美國亞利桑那州鳳凰城北部的晶圓廠，正在興建當中，廠區周邊仍有尚未開發的空曠土地。中央社