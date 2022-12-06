中國傳放寬防疫　路透：最快12月7日宣布10項新措施

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（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）兩名知情人士告訴路透社，中國政府可能最快在7日宣布10項放寬防疫的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新管理措施，以補充11月公布的20項防疫優化措施。

路透社報導，不具名的消息人士5日還提到，中國可能最快於明年(2023年) 1月將COVID-19的管理級別，從現行最高級別的甲類傳染病降級到較不嚴格的乙類傳染病。（編按: 在中國疾病預防控制中心官網上，目前新冠肺炎已在乙類傳染病首位)

清零政策三年來已經重創中國經濟，更在上個月引爆習近平2012年上任以來最嚴重的群眾抗爭活動。

曾參與香港反送中的中國青年 在11/27北京亮馬橋「白紙運動」•看出什麼端倪?

中國國家衛生健康委員會沒有立即回覆路透社的傳真提問。

中國副總理孫春蘭上週表示，隨著Omicron病毒株的致病力減弱，加上疫苗接種普及，還有防控經驗的累積，中國疫情防控也面臨新形勢新任務。她也成為中國首位公開承認變種病毒威力減弱的高層官員。

此後，許多中國大城市開始解除廣泛封鎖措施，減少定期PCR核酸檢測，在地鐵站和公園等公共場所，也不再查驗核酸檢測陰性證明。

中國衛生當局在11月11日宣布20項措施，希望放寬防疫管制，在疫情防控與經濟發展之間取得平衡。