（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）睽違555天，台灣終於解除室外口罩令，預期將帶動台灣微整熱潮，不過在疫情後時代施打玻尿酸，要特別小心過敏風險！楊宏仁醫師提醒，民眾可挑選低致敏性的玻尿酸，並拉長玻尿酸與疫苗施打間隔，待身體自體免疫更加穩定後再進行。

玻尿酸因成分可被人體自然吸收、沒有體內長期殘留的疑慮，一直都是台灣民眾微整時的熱門選擇，國外已有期刊論文指出，新冠病毒及疫苗會改變人體內免疫的恆定狀態，無論是感染或施打疫苗後，短期內如果接受玻尿酸的注射，都可能更容易出現過敏反應。

K beauty時尚美學診所院長楊宏仁醫師說明，新冠病毒上的棘蛋白易導致玻尿酸填充顆粒周圍出現發炎反應，導致施打後容易出現紅腫過敏，因此即使是過去施打玻尿酸不會過敏的人，也有可能因為感染病毒或是接種疫苗而出現過敏反應。

建議民眾可挑選低致敏性的玻尿酸，降低玻尿酸中易引發過敏的成分，並在玻尿酸與疫苗施打之間保留4至8週的間隔時間，待身體自體免疫更加穩定後再進行。

玻尿酸過敏除了會受到新冠病毒影響，玻尿酸中的交聯劑也是重要因素。楊宏仁醫師解釋，一般的玻尿酸分子需要額外的修飾、進行化學連結，才能變成具支撐效果的大分子，其中的化學連結便是仰賴交聯劑把分子結合在一起，連結多就代表分子的「修飾程度(Modification Degree, MoD)」高。

所以，玻尿酸MoD也可以做為判別交聯劑含量的參考，MoD高就代表交聯劑多。其中無效交聯劑（游離交聯劑）如果過多，將有較高機率引發過敏反應。

施打玻尿酸時，除了重視低致敏性，施打後的效果與持久度也是愛美民眾最關心的重點。醫師建議，想要調整五官細節的民眾，應選擇黏彈性及塑型力絕佳平衡的玻尿酸，才能讓玻尿酸施打兼顧美麗與安心，以新的自己迎接疫情後時代。

研究：確診過、打過新冠疫苗恐提高玻尿酸微整過敏風險 醫曝「2高1低」挑選法則