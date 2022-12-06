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美國升級台灣軍售案 擬供100套愛國者三型增程型飛彈

因新提案基於2010年對台軍售條款提出，為補強先前總值約28.1億美元的協議，且升級不影響該協議總值。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/06 11:33
國軍愛國者三型飛彈（圖／軍聞社）

國軍愛國者三型飛彈（圖／軍聞社）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）美媒彭博披露，為強化台灣自衛能力，美國提議升級對台軍售協議，出售100套最先進「愛國者」（Patriot）防空飛彈，及雷達與支援裝備，總額約8.82億美元（約270億元台幣）。

彭博引述美國國務院知會內容指出，該項提案要求提供台灣100套洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）採取「碰撞擊殺」技術（hit-to-kil）的愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 Missile Segment Enhancement，MSE），較先前台灣所收到版本更先進。新提案也要求提供M903發射器改裝套件、飛彈整發彈訓練器（missile round trainer）以及軟體升級以與新飛彈相容。

中央社報導，美國國務院指出，新飛彈為原本愛國者三型的升級，具備「更高性能的固體火箭發動機、經調整的殺傷力、更可靠的控制面以及經升級的導引軟體能力」。該項軍售計畫將提升台灣愛國者飛彈系統，以「強化飛彈防禦能力、捍衛領土完整，以及嚇阻區域穩定威脅」

因新提案基於2010年對台軍售條款提出，歸類為補強先前總值約28.1億美元的協議，且升級不影響該協議總值。

然報導也指出，本項軍售案可能讓中美緊張關係再度升高。台灣國防部於截稿前尚未對此做出回應。
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更新時間 : 2022-12-06 12:19 GMT+08:00

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