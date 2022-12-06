馬克宏：台灣問題須冷靜公平尊重以對、解之有方

(台灣英文新聞／國際組 綜合報導）法國總統馬克宏日前接受美媒CBS專訪提及，台灣問題令人擔憂，須冷靜、公平、尊重以對，並解之有方，以維護區域穩定，展現法國對台灣議題的重視逐漸升級。

馬克宏（Emmanuel Macron）本週在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪中被問及，法國作為唯一在印太地區有重要存在感的歐洲國家，馬克宏如何看待中國對台灣更具侵略性的立場？

馬克宏表示，台灣問題顯然令人擔憂，就戰略而言，須冷靜以對、解之有方，並須公平與尊重以待，因此他們對局勢相當明瞭，並極其重視維護該區域穩定。

馬克宏進一步指出，在印太區域的戰略是維繫法國與關鍵伙伴的關係，包括印度、日本、印尼、菲律賓、泰國、澳洲，這些國家都希冀生活在「和平與穩定」之中。

法國過往發布的印太戰略中並未明確提及台灣，然而隨著台海情勢越發受到國際關注，與各國利益切身掛勾，今年2月法國所發布的印太戰略報告，一反前態數次提及台灣，並稱台灣為經貿策略上的「關鍵伙伴」。馬克宏在9月1日對法國外交官的演說上也首次提到台灣與台海，11月公布的2022年法國國家戰略審查報告（Revue nationale stratégique 2022）中也提到台海穩定，顯示該國政府意識到台灣議題重要性。

馬克宏11月29日前往美國展開為期3天的國是訪問，在1日與美國總統拜登發布的聯合聲明中，亦重申維繫台海和平與穩定的重要性，顯示法國今年起對台海議題的重視升級。