台灣泰山企業快刀砍掉4.33萬張全家股票　大股東龍邦看傻眼喊告

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（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）泰山企業快速出脫手上4.33萬張全家股票，遭大股東龍邦質疑董事會決議依法無效，將向主管機關提出申訴並研擬依法提告。泰山也在5日稍早作出回應表示，處分過程完全符合程序。

面對大股東龍邦步步進逼，持續加碼持股超過4成。泰山詹家為首的公司派為保住經營權，上週五晚間10時才公告擬處分手中金雞母全家股票，5日隨即召開重大訊息公布已完成4.33萬張全家股票交易，總金額約新台幣80.97億元，處分利益達54.53億元。

在泰山召開重大訊息記者會後，龍邦隨即回應表示，針對日前泰山董事會決議處分所持有絕大部分全家股份議案，事前既無詳細評估，也未於董事會中為詳細說明。且因違反公司法必須經過股東會決議規定，對公司經營有莫大傷害，獨立董事杜英達已表示反對意見，龍邦所屬代表人董事於會中也強烈反對，然而董事會仍違法決議通過該等無效議案。

龍邦表示，為保護泰山公司全體股東權益，今天去函泰山與全體董事表明該等董事會決議依法無效，但仍發生如此憾事，將採取所有法律程序，訴究相關人等法律責任。

對於龍邦的疑問，泰山則回覆指出，此案處分過程完全符合程序，包含經理部門事先徵詢二位外部律師出具法律意見書，並經過審計委員會及董事會的充分討論，經董事會合議決議後及通過相關授權事項後，始進行相關出售程序。

泰山表示，全家便利商店是泰山企業長期投資，售出全家股票完全不影響公司本業經營，並不適用公司法第185條規定，歷年來已有許多上市公司處分長期投資股份案例可供參考。

泰山指出，歷年從全家分得投資收益，占泰山淨利的比重，從2017年的91%，逐步降低至2020年的56%，顯見公司大幅改善本業經營，減少對業外投資收益依賴，透過處分此業外投資，將可進一步專注於本業經營。

泰山認為，國內外的投資環境詭譎，對未來超商業者的經營有許多挑戰，現階段進行此投資的獲利了結，除了確保公司股東利益，更可改善財務結構、充實營運資金，促進本業增長。