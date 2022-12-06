巧克力迷快尖叫！肯德基推「HERSHEY’S可可蛋撻」 還有聖誕節限定奶香脆雞、肉桂吉拿棒、驚喜巨大桶一次吃個夠

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）隨著聖誕節開趴季到來！肯德基於今（6）日起推出期間限定三大新品，包括與知名巧克力品牌HERSHEY’S甜蜜打造「濃醇金燦可可蛋撻」、「濃醇可可摩卡」，以及「酪雪繽紛奶香脆雞」和【肉桂吉拿棒】，還同步推出集結所有新品的「聖誕驚喜巨大桶」，無論你是在家親友相聚，或是趕場跑趴，一桶上桌就是色香味俱全的美味饗宴，充滿節慶氛圍與滿滿的儀式感一次到位！

肯德基限量推出【聖誕驚喜巨大桶】，充滿節慶氛圍與滿滿的儀式感一次到位，抱著一桶就能開趴。（廠商提供）

肯德基期間限定新品「酪雪繽紛奶香脆雞」於今日起正式推出，在咔啦脆雞鋪上一層由洋蔥、起司、酸奶油調製而成的香濃雪花乳酪粉，如同雪花般輕盈的降落在炸雞上，再撒上洋香菜與紅辣椒碎片增添風味層次，紅綠白交織出專屬聖誕節的歡樂饗宴。一口咬下，濃郁的起司奶香與洋蔥甜香，鹹香順口，搭配新鮮手作的咔啦脆雞酥脆多汁，豐富多層次口感，讓人一口接一口，每一口都是幸福。

還有歐美最受歡迎的聖誕節傳統甜點「肉桂吉拿棒」，外酥內鬆軟，再撒上肉桂珍珠糖粉增添風味，散發出甜美、辛香溫暖的滿滿肉桂香氣，連空氣都瀰漫著濃濃的異國情調幸福感，從嗅覺到味蕾的多重美味享受，讓寒冷的冬日更加療癒暖心。

肯德基特別推出聖誕嘉年華特餐，內含期間限定新品酪雪繽紛奶香脆雞、肉桂吉拿棒、還有滿滿海味的呼啦鮮蝦圈。（廠商提供）

而巧克力控引頸期盼的「濃醇金燦可可蛋撻」及「濃醇可可摩卡」便是與知名巧克力品牌 HERSHEY’S合作。「濃醇金燦可可蛋撻」以肯德基經典手工捏製163層酥脆葡式撻殼，奶蛋內餡包裹香甜黑可可，上層淋上經典HERSHEY’S香甜濃郁的可可醬，最後灑上酥脆的黑巧可可杏仁酥餅，並以金色砂糖裝點，輕咬一口即可感受香濃奶蛋餡與柔滑細緻的HERSHEY’S可可在口中融合，巧妙搭配金砂糖黑巧可可杏仁酥餅，口感層次美味交織。

【濃醇可可摩卡】則是由義大利精品咖啡品牌LAVAZZA咖啡豆製作而成的香醇拿鐵，並加入經典HERSHEY'S巧克力醬，一口喝下香醇可可摩卡，滿足在心裡！新鲜現烤出爐的「濃醇金燦可可蛋撻」搭上一杯「濃醇可可摩卡」甜蜜又濃郁的絕佳組合，喜愛甜點的你絕不能錯過。

肯德基還要給你更多驚喜美味，即日起同步盛大推出集結肯德基三大新品的「聖誕驚喜巨大桶」，PK APP會員獨享、全台限量10,000份火熱開賣，內含：酪雪繽紛奶香脆雞X4、咔啦脆雞X4、濃醇金燦可可蛋撻X3、原味蛋撻X3、肉桂吉拿棒X6、地瓜QQ球X10顆、上校雞塊X8、巧克力醬一杯(30g)，以及特別加碼肯德基與印花樂聯名設計款聖誕桌巾X1，整桶只要$999！。