美股道瓊5日重挫482點•經濟數據佳反成利空　美國聯準會升息疑慮加深•國際油價大跌

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（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美國服務業數據意外攀升，市場擔心美國聯準會（Fed）將持續緊縮政策，使美股4大指數下跌。法人認為，市場對聯準會態度看法多空分岐，美股震盪，台股難免受影響。

台北股市6日開盤跌25.45點，加權股價指數為14955.29點，成交金額新台幣28.47億元。截至6日早上9:31為止，台股最多下跌88.48點。

道瓊工業指數5日下挫482.78點或1.40%，收33947.10點。標準普爾指數挫跌72.86點或1.79%，收3998.84點。那斯達克指數重挫221.56點或1.93%，收11239.94點。費城半導體指數下跌33.19點或1.20%，收2738.05點。

台股5日盤中一度衝上15088點，尾盤台積電翻黑使大盤漲幅收斂，終場小漲10.06點，收在14980.74點，成交值新台幣2406.81億元，加計盤後交易約2461.51億元。

中央社引述國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，台股短線出現震盪走勢，因美就業數據優於預期，一度讓市場擔心美聯準會（Fed）12月是否從升息2碼提高至3碼，但從聯準會近日的態度來看，仍可望維持2碼，所以對股市算是正面消息。

蔡明翰指出，除美國升息之外，中國封控清零政策是否轉變，對漲多的美股、台股也都有影響。

產業訊息方面，泰山企業召開重大訊息記者會表示，5日透過鉅額逐筆交易完成4萬3300張全家股票交易，總金額約80.97億元，處分利益約54.53億元，但泰山表示，不知道接手買方是誰。

鴻海5日公布11月自結合併營收5510.92億元，月減29.04%，幅度略符合鴻海預期，主要受到生產淡季及中國鄭州廠COVID-19疫情影響部分出貨。

光學股大立光自結11月營收52.31億元，月增1%，年增20%，創24個月來新高水準。大立光表示，進入產業淡季，預計12月拉貨動會比11月差。

另一方面，優於預期的美國經濟數據加深市場對於美國聯準會（Fed）升息的疑慮，避險情緒升溫之下，投資人在年底之前削減原油倉位，國際油價5日呈現大跌。

紐約商品交易所西德州中級原油1月交割價下跌3.05美元，來到每桶76.93美元。

倫敦北海布倫特原油2月交割價下跌2.89美元，來到每桶82.68美元。