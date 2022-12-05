法新社評2023十大新聞熱門人物 蔡英文亞洲唯一上榜

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）外媒法新社評選最有可能成為2023新聞熱門人物的前10名人選，亞洲唯一上榜者為台灣總統蔡英文，她也因此與哈利王子、國際貨幣基金（IMF）總裁、電影女星瑪格羅比等國際名人並排入榜。

根據法新社今（5日）公布的2023年全球熱門新聞的十大人物，特別點名來自台灣，66歲的蔡英文總統，除提到她因接待美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）時和中國引發的緊張局勢，報導也預測蔡英文和中國國家主席習近平的對決會在2023年繼續上演。

以下為法新社所報導之2023年熱門風雲人物與相關介紹。

蔡英文

66歲的台灣總統蔡英文，在2022年8月接待裴洛西，引發中國大規模的報復性軍事演習。北京認為台灣是其領土的一部分，揚言在必要時使用武力奪回台灣。

法新社指出，蔡英文與習近平的對峙將在2023年繼續。美國政府警告，自毛澤東以來中國權力最大的領導人習近平，可能會「比以前想像的要快得多」來尋求奪取台灣的方法。

當俄烏戰爭發生時，蔡英文把北京對台灣的計畫，與俄羅斯入侵烏克蘭做了類比，並堅稱台灣人追求民主自由的生活方式「不會妥協」。

迪尚特（Ron DeSantis）

迪尚特是目前支持度很高的佛州州長，曾是美國前總統川普（Donald Trump）的門徒，他是否會挑戰曾經的上司川普，以獲得共和黨的提名來參選2024年美國總統，受到外界密切關注。

川普已宣布將再戰2024，要讓「讓美國再次偉大」(Make America Great Again）。而川普在共和黨的人氣依舊未減，不過在11月的期中選舉，迪尚特以壓倒性勝利，贏得連任，反而是川普背書的許多候選人則表現不佳。

法新社指出，共和黨內的競爭已逐漸白熱化，川普甚至以「迪假正經」(Ron De-Sanctimonious)的諧音，諷刺迪尚特。

喬治艾娃（Kristalina Georgieva）

今年69歲的喬治艾娃是國際貨幣基金（IMF）總裁，她肩負在2023年化解通貨膨脹和利率上升所引發的新全球債務危機之重大責任。

由於今年2月底的俄烏戰爭，讓全球食品和能源價格大漲價。總部位於華盛頓的國際貨幣基金，已向16個國家提供了約900億美元的支援。喬治艾娃對可能陷入危機國家的建議是：及早行動。

哈利王子（Prince Harry）

在伊莉莎白二世女王(Queen Elizabeth II)去世僅4個月後，英國王室現在正準備面臨更多的潛在風暴和破壞，因為哈利王子正在撰寫外界引頸期盼的王室回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）。哈利王子表示，將完整揭發英國王室的內部生活，被視為是王室大爆料。該書將於1月10日上架。

這位今年38歲、已自我流放的英國王室成員，和他的妻子梅根(Meghan)在2021年接受脫口秀女王歐普拉(Oprah Winfrey)訪問後，已和英國王室分道揚鑣。他們在訪談中譴責到王室內未具名高級成員有種族歧視。

艾格(Bob Iger)

曾在迪士尼(Disney)2005-2020年擔任執行長的艾格，已從退休中被召回，試圖用他的魔力拯救這間正在燒錢公司。但71歲的艾格面臨的是一項艱巨的任務，如何讓迪士尼回到任期時的輝煌歲月。

艾格還必須面對與迪尚特爭吵後、對迪士尼造成的不利後果。佛州州長迪尚特終止在奧蘭多的迪士尼世界(Disney World)長達55年的賦稅特權。因為迪士尼公開反對佛州頗具爭議的「不說同性戀」(Don't Say Gay)法案。

加博（Ons Jabeur）

突尼西亞網球女英雄加博是2022年第一位打進英國溫布頓(Wimbledon)決賽的阿拉伯女性。至今已贏得3個WTA冠軍的她，將在2023年尋求生涯的第一個大滿貫冠軍。

今年28歲、目前世界排名第二的加博，因其開朗的性格和在球場的精彩表現，在國內被稱為「幸福部長」(Minister of Happiness)。

麥勞夫林(Sydney McLaughlin)

美國跨欄女運動員麥勞夫林(Sydney McLaughlin)在2020東京奧運贏得兩枚金牌，分別是400公尺跨欄和1600公尺接力。她之後更在2022年打破了自己的世界紀錄，也讓跨欄這項原本被大眾忽視的運動，成功吸引了大量關注。

今年23歲的麥勞夫林被稱為千載難逢的運動天才，外界期待她可能可以改變400公尺跨欄這項運動。

明年8月將在匈牙利布達佩斯舉行的世界田徑錦標賽上，麥勞夫林將成為最受關注的運動員之一。

奧比(Peter Obi)

奈及利亞將在明年2月舉行總統大選，最值得關注的人是61歲的安那布拉省(Anambra)前省長奧比。

他透過競選活動來激勵年輕人投票，成為自1999年軍事統治結束以來一直主導權力的兩個主要政黨的替代方案。

這位承諾「新奈及利亞」的勞工黨(Labour Party)候選人，以其對安那布拉省8年的財政管理，證明他具有領導能力。

瑪格羅比(Margot Robbie)

32歲的澳洲女演員瑪格羅比出演多部美國好萊塢電影，最近火紅的角色是《自殺突擊隊》裡瘋狂又可愛的「小丑女」。瑪格羅比在6月發佈她和萊恩葛斯林(Ryan Gosling)在新電影中的劇照，在網路上掀起瘋狂討論熱潮。這部電影中，兩人扮演了芭比和肯尼(Barbie and Ken)，這部片也是2023年最受期待的電影之一。

溫班亞馬(Victor Wembanyama)

今年18歲、身高220公分、外號「法國蜘蛛人」的溫班亞馬是法國職業籃球運動員。各界普遍預期，這位籃球神童將成為明年美國職業籃球(NBA)的選秀狀元。NBA現在已開始直播溫班亞馬所效力的法國籃球甲級聯賽大都會92隊的比賽。

連四度摘下NBA總冠軍的超級球星「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)，也是溫班亞馬的粉絲之一。詹姆斯說，溫班亞馬有一種接近「外星人」的「一世代天賦」。