〈投資理財〉台灣戶外口罩令除、中國解封在即 運動休閒產業類股亮點多

全球新冠肺炎疫情陸續解封，據傳中國也是解封在即，７日預料官方將宣布放寬措施， 運動休閒產業可望受惠，投資人不妨順藤摸瓜，了解運動休閒產業的商機，應該有不少值得注意的標的，尤其這些類股不少是台灣的強項，業績成長穩定，而且回饋股東的投資報酬率不錯，預料明年股利應該有看頭，投資人可以追蹤了解。

為使投資人對於台灣運動休閒產業類股能夠了解，本文特別介紹一些優質標的，供投資人參考。

桂盟（5306）專營自行車鏈條、機車零件、汽車正時系統、車庫門開門機等業務，已經連續第5年業績快速成長，2018年每股獲利（EPS）7.52元，配息4.5元。2019年EPS 8元，配息4.5元。2020年EPS 12.02元，配息8元。2021年EPS 15.94元，配息9元，今（2022）年前3季，EPS已達12.9元，目前桂盟採取每季配息方式，前3季每季配息2.25元，累計已配息6.75元，股利配發值得肯定。

桂盟在歐洲、美國、越南、印尼、中國蘇州、深圳、天津等地區，都有設廠，產品行銷全球150餘國，深受市場肯定，是全球最大專業鏈條製造商，2021年合併營收達77.5億元，今（2022）年前3季，合併營收57億元，公司市值已達176億元。資本額12億6千萬元，營業毛利率48.5%，營業利益率35.35%，資產報酬率5.02%，股東權益報酬率8.58%，每股淨值60.52元，財務業務狀況均佳，值得投資人追蹤了解，如果價格合適，可以考慮長期投資。

展碁國際（6776）以系統資訊及數位娛樂產品、電腦軟體為主要業務，近年受惠於疫情，產品熱賣，每股獲利股息逐年成長，2018年EPS 1.38元，配息1元。2019年EPS 1.7元，配息1.5元。2020年EPS 2.63元，配息2元。2021年EPS 4.28元，配息3.2元，營運績效及股利不錯。

不過今年疫情紅利逐漸衰退，第三、第四季尤其明顯，其中3C產品最嚴重，預期第四季營收可能下滑，這是投資人需要注意的現況，但是今年全年獲利仍將優於去年。展碁面對市場變化，正透過不同產品組合，來創造需求，也改變獲利組合，行銷策略相當靈活。

展碁目前旗下產品缐，軟體部分，關鍵獨家產品持續代理，如adobe、微軟等，用軟體雲端平台跨產品銷售及租賃。生活科技產品方面，持續擴大休閒軟體銷售、家電產品增加市占、用數位引流擴大缐上、缐下交易，增加設計師品牌品味生活產品。

資訊產品則希望提升商用市場占比、擴大AI、大數據、雲端商業運用方案，並開發儲能系統，持續發展綠能產品，增加蘋果商用電腦市占。另創造平台經濟，帶動新業務。

展碁國際資本額8億1581萬餘元，營業毛利率7.3%，營業利益率2.04%，資產報酬率1.75%，股東權益報酬率5.25%，每股淨值23.36元，今年前三季每股獲利為3.6元，全年度有機機會突破2021年每股獲利的4.28元。

巨大（9921）高階及電動車自行車需求持續暢旺，中低階自行車庫存較高，今年電動自行車出貨量可達810萬台，較去年同期成長11.7%。由於中國銷售暢旺，且對中、低階自行車需求較多，因此將部分中低階零組件庫存移往中國市場，以滿足當地需求，然而在自有品牌方面，因為缺料，出貨量約28萬台，比去年同期下降5％。

在代工產品方面，巨大今年出貨量預估可達53萬台，年增逾23％，可望帶動整體電動自行車出貨量再創新紀錄，女性自行車品牌Liv及高階零組件品牌Cadex成長動能強勁，其中2021年營收年增率32％，占比為8％，未來具發展潛力。巨大今年獲得「2022年台灣國際品牌價值調查」第六名，品牌價值達7.46億美元，比去年成長11%，也是今年健康運動產業中，品牌價值最高企業。

巨大目前資本額37億5064萬餘元，營業毛利率22.32%，營業利益率9.13%，資產報酬率2.6%，股東權益報酬率6.78%，每股淨值80.43元，財務良好。近4年來每股獲利及股息都是逐年成長，其中2018年EPS 7.64元，配息4.6元。2019年EPS 9元，配息4.6元。2020年EPS 13.19元，配息8元。2021年15.81元，配息10元，是不錯的績優股。

復盛應用（6670）拜疫情解封，歐美國家高爾夫球運動復熾之賜，今年營收、獲利激增，前3季已大賺近3個股本，EPS已達28.21元，預期第4季的營運，仍將朝正向發展。明年經濟景氣較不明朗，但是高爾夫運動較不受景氣影響，因此仍將審慎樂觀，預期產業將回歸疫情前的淡季循環，以及季節性的行銷模式，訂單能見度較去年高點的6個月，下降到3個月，但是基本營運仍然正常穩定發展。

為擴大非中國區產能，復盛應用巨大越南新廠已於第二季，按原定計劃開始投入量產，擴増的產能為原來越南產的50％，且擴廠後維持滿載，預估今年底，中國及越南出貨量占比，將可達4：6。

復盛應用資本額13億1030萬餘元，營業毛利率25.33%，營業利益率16.53%，資產報酬率7.47%，股東權益報酬率14.33%，每股淨值79.35元，財務及獲利狀況佳。

復盛應用近4年的EPS及股利分別是：2018年EPS 16.85元，配息12元。2019年EPS 16.61元，配息8元。2020年EPS 8.62元，配息6.06元。2021年EPS 18.03元，配息12元，財務業務都相當穩定。

其他上市櫃運動休閒產業，例如：冠星KY（4439）、拓凱（4536）、聚陽（1477）、大田（8924）、明安（8938）、鉅明（8928）、儒鴻（1476）都是疫情解封以後，受惠於運動熱潮崛起的概念股，基本面都相當不錯，值得投資人追蹤了解，如果股價下跌至合理價格，值得考慮長期投資。



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