Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

傳賴清德已表明選黨主席 陳其邁：保持選務中立不評論

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/12/05 19:54
兼任代理黨主席的高雄市長陳其邁5日下午視察高雄大泉伏流水工程時受訪表示自己要維持選務公正。（圖/中央社）

兼任代理黨主席的高雄市長陳其邁5日下午視察高雄大泉伏流水工程時受訪表示自己要維持選務公正。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）據媒體報導稱，副總統賴清德已向總統蔡英文表示參選民進黨黨主席意願，對此，兼任代理黨主席的陳其邁表示，為維持選務公正，人選不作評論，也不知道有誰會參選。

綜合媒體報導，陳其邁今（5日）下午前往大樹區大泉淨水場視察水資源備援狀況，面對媒體詢問賴副總統已經向蔡總統表達決定擔任黨主席，並為2024總統大選備戰一事，陳其邁僅說「人選不評論，因為要維持選務的公正，也不曉得還有誰要選」。

此外，外界關心民進黨黑道黨員問題，陳其邁說，選後，民進黨有各項檢討在進行，黨內也正在處理，會積極面對社會對民進黨較高的期待和要求，也會建立相關處理原則。

另也有媒體詢問到徐國勇請辭缺席立院內委會一事，陳其邁說，身為代理黨主席，他關心的是黨員同志徐國勇的健康，其他並非他的職權範圍。根據中央社，徐國勇因健康因素今天向行政院長蘇貞昌請辭獲慰留，他原訂今天要列席立法院內政委員會報告、備詢，也請假未到。

TVBS新聞指出，有知情者透露徐國勇正因氣喘住院中，也有相關的照片流出，不過目前無人證實。

至於賴副總統方面，中央社指出，賴昨天晚間出席在高雄圓山飯店舉行的北美洲台灣人醫師協會年會暨頒獎典禮，被現場媒體喊問是否參選黨主席時，無任何回應，隨即掉頭快步離去。
陳其邁
賴清德
民進黨
民進黨黨主席
黨主席
選務中立
2024總統大選

相關新聞

前主席施明德批民進黨中央「挑候選人沒照步來」 推賴清德「必須盡速宣布參選黨主席」
前主席施明德批民進黨中央「挑候選人沒照步來」 推賴清德「必須盡速宣布參選黨主席」
2022/12/05 10:59
〈時評〉「司法改革」是這種玩法嗎？
〈時評〉「司法改革」是這種玩法嗎？
2022/12/04 11:20
〈時評〉台灣院黨人事應以大局為重　民進黨英派不該再掣肘賴清德
〈時評〉台灣院黨人事應以大局為重　民進黨英派不該再掣肘賴清德
2022/12/02 13:54
石東文：賴清德有能力成民進黨2024總統大選鬥士
石東文：賴清德有能力成民進黨2024總統大選鬥士
2022/12/01 17:13
曾捲台灣國安私菸案！邱彰信升華航高官　姊邱議瑩怒嗆媒體你好低
曾捲台灣國安私菸案！邱彰信升華航高官　姊邱議瑩怒嗆媒體你好低
2022/12/01 12:09

更新時間 : 2022-12-05 20:56 GMT+08:00

最受歡迎

睽違20年！黑色餅乾大復活　徐若瑄空降日本推特趨勢榜第1名
睽違20年！黑色餅乾大復活　徐若瑄空降日本推特趨勢榜第1名
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
林俊傑「喜訊」嗨翻全台灣！《聖所》演唱會斥資四千萬　北流打造元宇宙寵粉
林俊傑「喜訊」嗨翻全台灣！《聖所》演唱會斥資四千萬　北流打造元宇宙寵粉
【12/1更新】南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
【12/1更新】南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣
《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣
韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春
韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春
〈時評〉「司法改革」是這種玩法嗎？
〈時評〉「司法改革」是這種玩法嗎？
外國政府默許縱容 中國設百所海外警察局騷擾、遣返公民
外國政府默許縱容 中國設百所海外警察局騷擾、遣返公民
台北市新舊任市府交接小組已成立　副市長彭振聲任召集人及窗口
台北市新舊任市府交接小組已成立　副市長彭振聲任召集人及窗口