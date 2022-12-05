傳賴清德已表明選黨主席 陳其邁：保持選務中立不評論

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）據媒體報導稱，副總統賴清德已向總統蔡英文表示參選民進黨黨主席意願，對此，兼任代理黨主席的陳其邁表示，為維持選務公正，人選不作評論，也不知道有誰會參選。

綜合媒體報導，陳其邁今（5日）下午前往大樹區大泉淨水場視察水資源備援狀況，面對媒體詢問賴副總統已經向蔡總統表達決定擔任黨主席，並為2024總統大選備戰一事，陳其邁僅說「人選不評論，因為要維持選務的公正，也不曉得還有誰要選」。

此外，外界關心民進黨黑道黨員問題，陳其邁說，選後，民進黨有各項檢討在進行，黨內也正在處理，會積極面對社會對民進黨較高的期待和要求，也會建立相關處理原則。

另也有媒體詢問到徐國勇請辭缺席立院內委會一事，陳其邁說，身為代理黨主席，他關心的是黨員同志徐國勇的健康，其他並非他的職權範圍。根據中央社，徐國勇因健康因素今天向行政院長蘇貞昌請辭獲慰留，他原訂今天要列席立法院內政委員會報告、備詢，也請假未到。

TVBS新聞指出，有知情者透露徐國勇正因氣喘住院中，也有相關的照片流出，不過目前無人證實。

至於賴副總統方面，中央社指出，賴昨天晚間出席在高雄圓山飯店舉行的北美洲台灣人醫師協會年會暨頒獎典禮，被現場媒體喊問是否參選黨主席時，無任何回應，隨即掉頭快步離去。