金英光首次挑戰連續殺人犯　韓劇「命定之人」以交友軟體看人心脆弱及黑暗面

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）韓劇「命定之人」是個集恐怖、懸疑、驚悚於一身的限制級韓劇，全劇共八集已於Netflix上線，除了各種殺人的血腥畫面外，也包含著許多大尺度煽情畫面，劇情以許多現代人都在使用的交友軟體為主線發展，描述著交友軟體開發者與周邊人物，透過這類軟體與一名殺人犯配對成功的故事。

男主角成閏伍由金英光飾演，在韓劇中總是飾演暖男的他，這次突破自己，飾演一名連續殺人犯。他在劇中利用交友軟體「Somebody」誘拐女生，他善於聊天，懂得人們都希望自己被理解﹑被贊同的內心，利用好口才讓女生卸下心防，並對他產生好感，進而將對方約出來見面並下手。

女主角金嶼由姜海林飾演，金嶼患有亞斯伯格症，是交友軟體「Somebody」的開發者，她在得知有人利用她所開發的軟體對女生行兇後，親自上交友軟體認識了這名兇手－閏伍由，想一探究竟，但她最後卻愛上了這名連續殺人犯，認為閏伍由是唯一一個能理解她的人。

金嶼在一次的意外中殺害了一名男子，她從中感受到了殺人的快感，也因此向閏伍由表達認同、理解他殺人的興趣，這樣不平凡的她也讓閏伍由對她產生了好感。「命定之人」導演說道，這雖然是齣驚悚劇，但往深處看也算是製作了部奇特的愛情劇，演出了想要找到能與自己溝通、能理解自己內心的人的過程。

在現實生活中，許多人都希望能透過交友軟體來遇見自己的「命定之人」，然而軟體上充斥著各種形形色色的人，有些人希望能在軟體中找到與自己契合的朋友，或另一半，但也有人在上面騙財騙色。「命定之人」劇情設定在現實生活中難以與人建立關係的人們，於交友軟體中相遇，演出了交友軟體的兩面性所製造的緊張及恐懼感，雖然劇情的設定較為極端，但也點出了人心脆弱及黑暗的一面，以及交友軟體的危險性。

此部韓劇以英文「Somebody」為劇名，也是最能形容這齣作品的單詞。它可以解釋為「某人」，而以韓文拆開來看「some」與韓文「曖昧」（썸）同音，與本劇中「曖昧」及「身體」不可分割的關係相互呼應。