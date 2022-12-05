Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

金英光首次挑戰連續殺人犯　韓劇「命定之人」以交友軟體看人心脆弱及黑暗面

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/05 17:35
netflix原創韓劇「命定之人」（圖／截自IG @netflixkr）

netflix原創韓劇「命定之人」（圖／截自IG @netflixkr）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）韓劇「命定之人」是個集恐怖、懸疑、驚悚於一身的限制級韓劇，全劇共八集已於Netflix上線，除了各種殺人的血腥畫面外，也包含著許多大尺度煽情畫面，劇情以許多現代人都在使用的交友軟體為主線發展，描述著交友軟體開發者與周邊人物，透過這類軟體與一名殺人犯配對成功的故事。

男主角成閏伍由金英光飾演，在韓劇中總是飾演暖男的他，這次突破自己，飾演一名連續殺人犯。他在劇中利用交友軟體「Somebody」誘拐女生，他善於聊天，懂得人們都希望自己被理解﹑被贊同的內心，利用好口才讓女生卸下心防，並對他產生好感，進而將對方約出來見面並下手。

女主角金嶼由姜海林飾演，金嶼患有亞斯伯格症，是交友軟體「Somebody」的開發者，她在得知有人利用她所開發的軟體對女生行兇後，親自上交友軟體認識了這名兇手－閏伍由，想一探究竟，但她最後卻愛上了這名連續殺人犯，認為閏伍由是唯一一個能理解她的人。

金嶼在一次的意外中殺害了一名男子，她從中感受到了殺人的快感，也因此向閏伍由表達認同、理解他殺人的興趣，這樣不平凡的她也讓閏伍由對她產生了好感。「命定之人」導演說道，這雖然是齣驚悚劇，但往深處看也算是製作了部奇特的愛情劇，演出了想要找到能與自己溝通、能理解自己內心的人的過程。

在現實生活中，許多人都希望能透過交友軟體來遇見自己的「命定之人」，然而軟體上充斥著各種形形色色的人，有些人希望能在軟體中找到與自己契合的朋友，或另一半，但也有人在上面騙財騙色。「命定之人」劇情設定在現實生活中難以與人建立關係的人們，於交友軟體中相遇，演出了交友軟體的兩面性所製造的緊張及恐懼感，雖然劇情的設定較為極端，但也點出了人心脆弱及黑暗的一面，以及交友軟體的危險性。

此部韓劇以英文「Somebody」為劇名，也是最能形容這齣作品的單詞。它可以解釋為「某人」，而以韓文拆開來看「some」與韓文「曖昧」（썸）同音，與本劇中「曖昧」及「身體」不可分割的關係相互呼應。
韓劇
netflix
命定之人
金英光
交友軟體

相關新聞

韓劇「異瞳」日本暴力大師導演與南韓演員合作　丁海寅不死之身對抗連續殺人魔高庚杓
韓劇「異瞳」日本暴力大師導演與南韓演員合作　丁海寅不死之身對抗連續殺人魔高庚杓
2022/12/02 11:59
韓劇「財閥家的小兒子」　宋仲基穿越時空復仇　與近代史結合的劇情
韓劇「財閥家的小兒子」　宋仲基穿越時空復仇　與近代史結合的劇情
2022/11/28 20:54
「魷魚遊戲」001號爺爺吳永洙湖邊引路　涉嫌性騷擾遭起訴
「魷魚遊戲」001號爺爺吳永洙湖邊引路　涉嫌性騷擾遭起訴
2022/11/25 17:24
校園霸凌懸疑韓劇「第三人稱復仇」　跟著辛叡恩一起找出殺人兇手吧！
校園霸凌懸疑韓劇「第三人稱復仇」　跟著辛叡恩一起找出殺人兇手吧！
2022/11/25 15:40
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
2022/11/24 17:41

更新時間 : 2022-12-05 18:03 GMT+08:00

最受歡迎

睽違20年！黑色餅乾大復活　徐若瑄空降日本推特趨勢榜第1名
睽違20年！黑色餅乾大復活　徐若瑄空降日本推特趨勢榜第1名
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
林俊傑「喜訊」嗨翻全台灣！《聖所》演唱會斥資四千萬　北流打造元宇宙寵粉
林俊傑「喜訊」嗨翻全台灣！《聖所》演唱會斥資四千萬　北流打造元宇宙寵粉
【12/1更新】南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
【12/1更新】南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣
《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣
〈時評〉「司法改革」是這種玩法嗎？
〈時評〉「司法改革」是這種玩法嗎？
韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春
韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春
解封不解防？撤免費核酸站　自費檢測卻大排長龍　中國民眾：都是騙人的
解封不解防？撤免費核酸站　自費檢測卻大排長龍　中國民眾：都是騙人的
台北市新舊任市府交接小組已成立　副市長彭振聲任召集人及窗口
台北市新舊任市府交接小組已成立　副市長彭振聲任召集人及窗口