張榮發基金會挹注400萬元　培育國際時尚人才

財團法人張榮發基金會於今(2022)年起挹注4年共 400萬元就學費用，攜手黎明技術學院服飾設計系， 共同培育新住民子女。今(5)日教育局於黎明技術學院舉辦「 新住民國際時尚產學攜手培育計畫」感恩茶會， 教育局長張明文到場致謝，獲贈學生也表達對基金會的感謝， 自我期許將努力圓夢，邁向國際時尚人才之路。

教育局長張明文表示，新北市將持續精進新住民二代昂揚培力計畫， 從高中職階段延伸至與大學合作，開全國之先， 由產官學民共同推動「新住民國際時尚產學攜手培育計畫」， 以國際視野、國際優勢、國際就業、專業技能、 產業鏈結等五大面向，培育新住民人才。

此外，感謝張榮發基金會關注新住民子女的發展， 魄力挹注教育資金，支持新北市的人才培育計畫。 而黎明技術學院提供時尚人才的搖籃，培養國際時尚人才， 期待學生能成為「少年吳季剛」，在國際舞台建立自我品牌。

參與此計畫的黎明技術學院校長林明芳表示， 新住民子女擁有語言及跨文化優勢，也具備新世代的設計文創力， 學校規劃完整的課程規劃與實習培訓，培養就業的專業技能， 擴大學生的國際優勢。加上基金會挹注的獎助學金， 孩子更能努力向學、勇敢作夢。

參加此計畫的越南新二代學生張有利，在感恩茶會上說， 自己從小對服裝設計情有獨鍾，上高中選讀熱愛的服裝科， 卻在過程中發現時尚人才的養成，需要更多的資源來支持， 有了基金會的補助與支持，更下定決心，勇敢向前。

從小對美感很敏銳的新二代學生郭佳寧，近期與張友利一起入圍「2 022 時尚客家服飾設計競賽」。她表示， 登上時尚產業的舞台是自己的夢想，得知獲基金會獎助時， 和來自越南的媽媽都雀躍不已，她告訴自己，必須更努力圓夢， 來日回饋社會。

印尼新二代學生林佳儀表示，服裝設計就是自己的最愛， 未來目標是成立個人工作室，創業成立自己的品牌， 能得到張榮發基金會的資助，讓自己更全心全力逐夢。

教育局表示，新北市持續落實2030新住民十年願景樂學一條龍政 策，為培育各項國際人才， 推動從國小至高中新住民語文課程及多元文化教育， 並整合高中職至大學的學習資源，透過產官學民共同合作， 讓新住民子女無後顧之憂，迎向敢作夢的自主人生。