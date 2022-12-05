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張榮發基金會挹注400萬元　培育國際時尚人才

新北新住民子女勇敢作夢、邁向黎明

By 台灣英文新聞
2022/12/05 17:26
照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

財團法人張榮發基金會於今(2022)年起挹注4年共400萬元就學費用，攜手黎明技術學院服飾設計系，共同培育新住民子女。今(5)日教育局於黎明技術學院舉辦「新住民國際時尚產學攜手培育計畫」感恩茶會，教育局長張明文到場致謝，獲贈學生也表達對基金會的感謝，自我期許將努力圓夢，邁向國際時尚人才之路。

教育局長張明文表示，新北市將持續精進新住民二代昂揚培力計畫，從高中職階段延伸至與大學合作，開全國之先，由產官學民共同推動「新住民國際時尚產學攜手培育計畫」，以國際視野、國際優勢、國際就業、專業技能、產業鏈結等五大面向，培育新住民人才。

此外，感謝張榮發基金會關注新住民子女的發展，魄力挹注教育資金，支持新北市的人才培育計畫。而黎明技術學院提供時尚人才的搖籃，培養國際時尚人才，期待學生能成為「少年吳季剛」，在國際舞台建立自我品牌。

參與此計畫的黎明技術學院校長林明芳表示，新住民子女擁有語言及跨文化優勢，也具備新世代的設計文創力，學校規劃完整的課程規劃與實習培訓，培養就業的專業技能，擴大學生的國際優勢。加上基金會挹注的獎助學金，孩子更能努力向學、勇敢作夢。

參加此計畫的越南新二代學生張有利，在感恩茶會上說，自己從小對服裝設計情有獨鍾，上高中選讀熱愛的服裝科，卻在過程中發現時尚人才的養成，需要更多的資源來支持，有了基金會的補助與支持，更下定決心，勇敢向前。

從小對美感很敏銳的新二代學生郭佳寧，近期與張友利一起入圍「2022 時尚客家服飾設計競賽」。她表示，登上時尚產業的舞台是自己的夢想，得知獲基金會獎助時，和來自越南的媽媽都雀躍不已，她告訴自己，必須更努力圓夢，來日回饋社會。

印尼新二代學生林佳儀表示，服裝設計就是自己的最愛，未來目標是成立個人工作室，創業成立自己的品牌，能得到張榮發基金會的資助，讓自己更全心全力逐夢。

教育局表示，新北市持續落實2030新住民十年願景樂學一條龍政策，為培育各項國際人才，推動從國小至高中新住民語文課程及多元文化教育，並整合高中職至大學的學習資源，透過產官學民共同合作，讓新住民子女無後顧之憂，迎向敢作夢的自主人生。

更新時間 : 2022-12-05 18:03 GMT+08:00

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