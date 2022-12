富邦金控再寫國際殊榮　囊括《亞洲公司治理》雜誌五項大獎

《亞洲公司治理》雜誌日前公布第十二屆亞洲卓越獎(12th Asian Excellence Award 2022)獲獎名單,富邦金控今年再度創下亮眼佳績, 共囊括五項大獎,富邦金控總經理韓蔚廷連續五年榮獲「 亞洲最佳投資人關係–執行長獎」、富邦金控連續十二年獲頒「 最佳投資人關係獎」、第九度獲得「亞洲最佳企業社會責任獎」及「 最佳投資人關係經理人獎」、連續四年獲頒「最佳企業公關獎」, 持續肯定富邦金控投入企業社會責任及投資人關係維護的成果。

《亞洲公司治理》 雜誌為亞洲地區第一本探討公司治理的專業性季刊,自2005年起 ,每年透過市場公開資訊,針對亞洲多國企業進行評比, 表彰於公司治理、投資人關係、企業社會責任、 財務經營績效等各領域表現傑出的企業。

富邦金控董事長蔡明興表示,很榮幸今年再度獲得《亞洲公司治理》 雜誌頒發的各項殊榮,這是對富邦金控長期致力於企業社會責任、 公司治理、永續經營等面向的高度肯定!此外,富邦金控今年也獲《 機構投資者(Institutional Investor)》雜誌評選為「最受尊榮企業」,並獲「 最佳執行長」、「最佳財務長」、「最佳投資者關係專業人員」、「 最佳投資者關係企業」及「最佳環境、社會及治理」等獎項, 顯見富邦金控卓越經營管理表現深獲國際專業媒體的高度認可。

蔡明興並指出,富邦金控自2015年啟動「永續經營ESG願景工 程」以來,便積極推動企業永續轉型,隨著氣候風險的加劇, 富邦金控也積極響應各大國際組織在推動淨零永續上的各項ESG作 為,今年不僅成為碳核算金融聯盟(PCAF)、 亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)、1.5°C企業升溫目標 (Business Ambition for 1.5°C)及奔向淨零行動(Race to Zero Campaign)等國際組織的一員,並參與氣候行動100+( Climate Action 100+)倡議,更於今年9月份達成兩項重要里程碑:正式成為R E 100會員,承諾2040年海內外營運據點全面使用綠電, 以及通過科學基礎減碳目標(SBT)審查, 設定亞洲金融業中最高的投融資部位減碳覆蓋率, 以實際行動展現富邦金控全速奔向綠色的決心。

富邦金控長期著重企業永續發展, 持續在四大國際永續評比中取得佳績,已連續五年入選道瓊永續指數 (DJSI)世界指數成分股、 連續六年入選道瓊永續新興市場指數成分股;連續六年入選MSCI 永續指數成分股;連續兩年獲CDP氣候變遷、供應鏈議合評比雙項 A級榮譽;Sustainalytics永續績效評比名列亞洲保 險產業第一名。

展望未來,富邦金控將持續以正向力量發揮企業當責, 透過金融業影響力,由內而外,攜手各利害關係人創造社會共好, 共建零碳家園,並持續朝「成為亞洲一流的金融機構」 的願景穩步邁進。