全國首創新北技職名人賞甄選 「徵」的就是你

未來的你，想成為怎樣的人！新北市今(5)日於樹人 家商辦理「新北技職名人賞」甄選計畫啟動儀式，市長侯友宜與10 位技職名人攜手參與，宣示孩子適性展才的價值，同時邀請牛排教父鄧有癸與市長體驗煎牛排及擺盤技巧， 傳授成為米其林一星的秘訣，現場並播放新北技職名人系列影片-教 父牛排創辦人鄧有癸奮鬥故事，鼓勵孩子，擇所愛，持續堅持， 終能在人生舞台上發光發熱。

市長侯友宜表示， 孩子的適性發展一直是新北市非常重視的教育政策， 在這些技職名人的故事中，看到他們都有明確的人生方向以及堅定的毅力， 這也是我們期望透過新北技職名人賞甄選計畫， 讓這群技職學長姐鼓勵學弟妹勇敢適性探索及生涯選擇，堅持、 有毅力地開創自己的人生道路。 新北市也將徵求更多各領域發光發熱的優秀校友， 以自身的生命故事鼓勵下一代孩子適性發展， 散發自己獨一無二的光芒。

教育局指出，新北市全國首創「新北技職名人賞」甄選計畫， 首波挑選出10位技職名人並拍攝成影片，包含牛排教父鄧有癸、 川睦建設公司董事長林天財、智造科技公司總經理洪鏈翔、 國際陶藝師曾祥軒、罡風創意映像3D影像特效師江怡賢、 台塑海運船東督導楊治華、著名插畫家馬克、技職奪金青年賴俊賓、 美諾酒店集團中華區銷售總監蔡佳君及國際技職達人黃柏馨等， 用影片記錄下新北各領域達人的奮鬥故事， 也邀請這些頂尖人才以學長姐的角色， 回到新北市各級學校與孩子們分享專業、傳承經驗， 以最真實的經歷，鼓勵孩子勇敢適性選擇。

新北技職名人賞首波主打是今日到現場教授市長及餐飲科學生煎牛排 及擺盤美學的鄧有癸，今(2022)年9月曾到樹人家商分享他曾經 創業失敗、灰心喪志到成為米其林一星世界級餐廳主廚的心路過程， 藉此鼓勵孩子堅持及扎實基本功的重要性。鄧有癸表示， 他很開心及肯定新北市推動技職教育的用心， 並鼓勵孩子保持年輕正向的心態展望國際、用積極、 熱情的態度放眼未來，期待每一個孩子都是下一個新北技職名人。

樹人家商校長利政南則分享，態度、堅持是成功最重要的條件之一， 期許透過這次牛排教父分享的寶貴經驗， 能在孩子心中種下希望的種子，未來可以勇敢選擇， 遇到挫敗也能堅持走下去，成就自己。 參與分享講座的樹人家商餐飲科三年級學生戴健峻表示， 聽完當日鄧有癸學長分享牛排教父的故事， 讓自己體會到只要用心與堅持，未來也能成為這個行業的專家。

教育局長張明文表示，新北市推廣適性發展理念不遺餘力， 透過每年超過200場的親師生適性宣導、各類適性發展活動、 研發教材教案，並成立全國最多的16所職探中心， 以及全國唯一新北市生涯發展教育中心。 新北技職教育透過五大關鍵，從扎根技職、專業技職、國際技職、 跨域技職、創新技職等面向積極創新， 提供新北孩子最優質的教育環境。

照片來源：新北市教育局提供