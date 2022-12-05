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臺灣證券交易所：上週外資在集中市場買超328.59億元

買超新光金7.71萬張最多，另賣超中鋼3.45萬張最多

By 台灣英文新聞
2022/12/05 17:11

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/11/28~2022/12/2）外資在集中市場總買進金額為4,499.63億元，總賣出金額為4,171.04億元，買超為328.59億元，另統計自2022年年初至12月2日止，外資總買進金額為16兆7,751.67億元，總賣出金額為17兆9,148.42億元，累計賣超為1兆1,396.75億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為18兆9,498.31億元新台幣，占全體上市股票市值的40.60%，較11月25日的18兆7,723.23億元新台幣，增加1,775.08億元。

證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：新光金：買進133,174千股，賣出56,077千股，買超77,097千股；第二名：永豐金：買進209,304千股，賣出139,955千股，買超69,349千股；第三名：華新：買進198,571千股，賣出140,476千股，買超58,095千股。

證交所說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：中鋼：買進96,673千股，賣出131,172千股，賣超34,499千股；第二名：中信金：買進158,025千股，賣出180,107千股，賣超22,082千股；第三名：友達：買進85,138千股，賣出106,881千股，賣超21,743千股。

更新時間 : 2022-12-05 18:02 GMT+08:00

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