拒絕盜竊！臺灣企銀首創「雙防護鎖」 帳戶安全加倍

臺灣企銀積極布局金融科技應用，致力為客戶創造流暢、 安全數位金融的使用環境。今（5）日宣布，該行領先國內業界， 在網路銀行、行動銀行App進階推出「夜間鎖」、「跨境鎖」 二大創新功能，加倍守護客戶帳戶安全，加上今年4月行動銀行Ap p首創推出「Wi-Fi安全偵測」功能， 讓該行百萬客戶使用更安心。

帳戶盜竊事件通常有兩項特點，第一是易發生於深夜就寢時段， 民眾難以第一時間察覺異狀；第二則為非臺灣IP位置的跨境登入。 臺灣企銀鎖定客戶在使用上遇到的痛點， 採用最新科技的網路安全機制，導入微服務架構，率先推出「 夜間鎖」、「跨境鎖」兩大創新服務，以更安全、 有效率且低延遲的方式守護客戶的網路交易安全。

「夜間鎖」功能提供客戶可於夜間睡眠時段，啟動上鎖設定， 系統立即暫時停用網路銀行、行動銀行App的臺、 外幣轉出交易服務，若偵測到異常登入轉帳情形， 系統將立即發送警示通知。另一個「跨境鎖」 則是提供客戶啟動上鎖設定後，系統會自動偵測資料庫， 判斷網路銀行與行動銀行App之登入與交易是否為臺灣網路IP位 址，若發現是境外IP登入，系統會直接阻擋臺、外幣轉出交易服務 ，及時把關帳戶交易安全。

臺灣企銀持續深耕發展金融創新應用， 運用科技賦能建構安全金融環境，聚焦行動平台應用、安控及AI等 領域範疇，滿足客戶對「便捷」與「安全」金融服務的期許， 今年已取得六項金融專利，累積專利數達34件。 未來臺灣企銀將持續重視客戶需求， 提供更優質創新且便捷安全的數位金融服務， 成為客戶心中最佳網路服務銀行。