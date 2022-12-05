拒絕盜竊！臺灣企銀首創「雙防護鎖」 帳戶安全加倍

臺灣企銀積極布局金融科技應用，致力為客戶創造流暢、安全數位金融的使用環境。今（5）日宣布，該行領先國內業界，在網路銀行、行動銀行App進階推出「夜間鎖」、「跨境鎖」二大創新功能，加倍守護客戶帳戶安全，加上今年4月行動銀行App首創推出「Wi-Fi安全偵測」功能，讓該行百萬客戶使用更安心。
帳戶盜竊事件通常有兩項特點，第一是易發生於深夜就寢時段，民眾難以第一時間察覺異狀；第二則為非臺灣IP位置的跨境登入。臺灣企銀鎖定客戶在使用上遇到的痛點，採用最新科技的網路安全機制，導入微服務架構，率先推出「夜間鎖」、「跨境鎖」兩大創新服務，以更安全、有效率且低延遲的方式守護客戶的網路交易安全。
「夜間鎖」功能提供客戶可於夜間睡眠時段，啟動上鎖設定，系統立即暫時停用網路銀行、行動銀行App的臺、外幣轉出交易服務，若偵測到異常登入轉帳情形，系統將立即發送警示通知。另一個「跨境鎖」則是提供客戶啟動上鎖設定後，系統會自動偵測資料庫，判斷網路銀行與行動銀行App之登入與交易是否為臺灣網路IP位址，若發現是境外IP登入，系統會直接阻擋臺、外幣轉出交易服務，及時把關帳戶交易安全。
臺灣企銀持續深耕發展金融創新應用，運用科技賦能建構安全金融環境，聚焦行動平台應用、安控及AI等領域範疇，滿足客戶對「便捷」與「安全」金融服務的期許，今年已取得六項金融專利，累積專利數達34件。未來臺灣企銀將持續重視客戶需求，提供更優質創新且便捷安全的數位金融服務，成為客戶心中最佳網路服務銀行。