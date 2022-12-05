茶改場讓咖啡與水果的相遇成真　推出具水果甜感與醇厚度的特色咖啡

行政院農業委員會茶業改良場(以下簡稱茶改場)指出，目前國人平均每年喝掉約177杯咖啡，僅次於日本354 杯、韓國295杯，為亞洲第3名，顯示國內咖啡消費市場還有增加的空間。同時也帶動了國內咖啡種植風潮，據調查國產咖啡栽培面積由2007年約560公頃成長至2021年約1,167公頃，十幾年間栽培面積倍增，目前國內咖啡豆消費總量概估約4萬公噸，國產咖啡僅占全國咖啡豆總用量2.25％， 其餘則倚賴進口。因此，國產咖啡更需要多元的風味來吸引消費者的味蕾，茶改場首次針對咖啡加工後製醱酵階段研發創新技術，增加咖啡風味及品質，以期提升國產咖啡的多元風味，達進口替代及建立國產咖啡新價值。

咖啡後製醱酵新技術 與國產水果共創豐富的新風味

茶改場蘇宗振場長表示，生豆品質會因不同的生長環境、栽培管理與加工處理方式而有所差異，因臺灣花東地區咖啡栽培面積約220公頃，環境以中低海拔為主，咖啡品質較難維持穩定。該場指出，為穩定增加咖啡風味的豐富度，茶改場臺東分場近年研發咖啡後製加工醱酵處理技術，利用國產的咖啡於醱酵階段融合當地盛產水果，如鳳梨、鳳梨釋迦及柑橘等水果，並搭配控制醱酵環境的條件（如溫度及時間等因子），成功讓咖啡帶有濃郁水果風味，並提升中低海拔咖啡豆之醇厚度及甜感。該技術之水果材料可取自食品加工業者的剩餘資源或農家自有，除讓咖啡帶有豐富的水果風味，也增加在地水果的多元利用性及資源再利用率，解決部分之產銷問題，同步達到提高產品附加價值及農業剩餘資源利用之雙重目標。

來自東太平洋的左岸咖啡 值得您細細品嚐

臺東近年來咖啡產業迅速發展，該縣咖啡種植面積約143公頃，僅次於屏東縣與南投縣，已成為國內重要的咖啡生產基地之一。臺東咖啡種植區域集中於太麻里鄉、金峰鄉與卑南鄉等地，在茶改場臺東分場積極輔導下，提供咖啡農栽培管理與加工處理等專業知識，逐漸讓臺東咖啡朝精品咖啡邁進，茶改場也積極推廣水果醱酵技術，讓臺東咖啡帶有香甜的水果風味，大幅提升咖啡品質與增加風味豐富度與層次感，讓臺東左岸咖啡不同於現行的咖啡香氣及滋味進而飄香全國。

茶改場說明，該技術可應用於全國咖啡產區，創造出不同的咖啡特色，未來農友或企業對本技術有興趣，可洽茶改場臺東分場，以取得相關製造方法之技術授權（089-551446 轉 217，聯絡人：黃校翊助理研究員）。

臺東咖啡結合水果醱酵的成品風味表現。（照片來源：茶業改良場提供）