SASB準則之內容與執行實務專班登場　參與學員及講師互動熱絡反應熱烈

由台灣永續能源研究基金會與勤業眾信聯合會計師事務於11月25 日共同舉辦的SASB準則之內容與執行實務專班，計有82位永續 先進共同參與，課程中設計了座談會時段，與學員一起討論研析， 依循SASB準則下未來報告書撰寫的方向及脈絡， 透過培訓與參與學員共同在企業邁向永續治理路途上開創出一條新的 方向。

台灣永續基金會簡又新大使致詞表示，辦理SASB專班的主要目的 ，是因為觀察到近幾年這個世界變化特別的快，金管會公司治理3. 0規範，從明(2023)年開始，20億以上市櫃公司都要揭露S ASB準則，撰寫企業永續報告書的標準也越來越多， 故特辦理這次實務專班，希望幫助大家更了解國際上的新規範， 並培育更多永續人才。

勤業眾信聯合會計師事務所永續發展服務團隊負責人陳盈州也表示， COP27剛結束，在過程中永續的議題要溝通的層面非常的多， 資訊的學習更顯得重要，當天的課程就像是一個溝通的渠道， 與學員共同探討SASB準則的規範內容。 然而近期資本市場及投資人也相當重視這個議題， 透過講師跟產業界的分享， 督促勉勵大家要跟上國際的腳步一起成長。SASB準則公佈後對台 灣企業永續發展的影響，產業的未來發展及觀察指標， 都是關注的議題。

該場專班邀請證期局謝依紋科長、勤業眾信施俊弘執業會計師、勤業 眾信方涵妮執業會計師、新光鋼鐵劉百慧副總經理、 元大投信劉宗聖董事長及台灣企業永續獎申永順秘書長進行專業課程 解析及綜合座談，內容廣泛、討論深入，期許能協助與引導企業提升 永續資訊揭露內容的撰寫品質， 並達到永續報告書回應利害關係人的目的。