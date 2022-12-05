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全球僅剩7千5百隻 台灣將派志工助非洲索馬利蘭獵豹保育

By 台灣英文新聞－編輯
2022/12/05 14:59
維也納動物園獵豹（圖／美聯社）    

維也納動物園獵豹（圖／美聯社）    

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）我國財團法人國際合作發展基金會（國合會）與國際知名獵豹保育機構「獵豹保育基金會」 （Cheetah Conservation Fund，CCF）4日簽署了志工派遣協定，為保護全球生物多樣性貢獻一份心力。

「獵豹保育基金會」創辦人Laurie Marker將每年的12月4日訂為「國際獵豹日」，而在台灣駐索馬利蘭代表處的促成下，國合會與該基金會選在該日，透過視訊簽署了志工派遣協定，旨在為雙邊志工派遣合作制度化，在索馬利蘭協助推動獵豹保育工作。

這是繼日前農業委員會林務局資助該基金會在索馬利蘭第一座獵豹保育園區執行之「森林棲地復育與野生動物保育教育計畫」後的第二波行動。

駐索馬利蘭代表處表示，台灣身為國際社會負責任的一份子，多年來遵守瀕臨絕種野生物國際貿易公約（Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora），對野生動物非法貿易積極查核制裁，同時也針對台灣黑熊及石虎等擬訂了瀕危野生動物保育行動方案。台灣未來將持續與索馬利蘭及理念相近夥伴同行，共同努力保護地球生物多樣性及對抗氣候變遷。

代表處指，目前全球獵豹族群僅剩約7,500隻，包含棲息於索馬利蘭的91隻獵豹，估計有300到500隻成年獵豹棲居於非洲之角。除需關注區域盜獵及走私議題外，在索馬利蘭，盼透過各種方式創造在地人豹和平共存，降低獵豹受人為或氣候變遷威脅。

全球僅剩7千5百隻 台灣將派志工助非洲索馬利蘭獵豹保育

全球僅剩7千5百隻 台灣將派志工助非洲索馬利蘭獵豹保育
國合會與獵豹保育基金會2022年12月4日簽署志工派遣協定（台灣駐索馬利蘭代表處）
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