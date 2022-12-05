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台灣12/5新增10209本土35境外個案　2023年1/1起外籍人士在台確診需自付費用

指揮官王必勝今(5)日在記者會表示，考量國內疫情趨緩，邊境及社區防治政策穩健鬆綁，規劃自2023年1月1日起，非本國籍人士在臺期間如確診COVID-19，其確診隔離治療費用須由確診者自付。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/05 14:46
台灣12/5新增10209本土35境外個案　2023年1/1起外籍人士在台確診需自付費用

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增10,244例COVID-19確定病例，分別為10,209例本土個案及35例境外移入；另確診個案中新增22例死亡。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今(5)日在記者會表示，考量國內疫情趨緩，邊境及社區防治政策穩健鬆綁，規劃自2023年1月1日起，非本國籍人士在臺期間如確診COVID-19，其確診隔離治療費用須由確診者自付。

台灣12/5新增10209本土35境外個案　2023年1/1起外籍人士在台確診需自付費用

台灣12/5新增10209本土35境外個案　2023年1/1起外籍人士在台確診需自付費用

指揮中心表示，今日新增之10,209例本土病例，為4,723例男性、5,479例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(1,518例)，臺中市(1,418例)，高雄市(1,245例)，桃園市(1,199例)，臺北市(868例)，臺南市(714例)，彰化縣(677例)，新竹縣(396例)，屏東縣(327例)，新竹市(326例)，苗栗縣(266例)，雲林縣(250例)，嘉義縣(185例)，南投縣(168例)，花蓮縣(157例)，宜蘭縣(135例)，基隆市(120例)，嘉義市(84例)，臺東縣(79例)，金門縣(44例)，澎湖縣(31例)，連江縣(2例)。

指揮中心指出，今日新增22例本土病例死亡個案，為11例男性、11例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、18例具慢性病史、14例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月3日至12月2日，死亡日期介於11月24日至12月2日，詳如附件。

12月5日新增死亡COVID-19確診個案表.pdf

指揮中心說明，今日新增35例境外移入個案中，為20例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家均調查中。入境日期介於今年11月7日至12月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,379,467例確診，分別為37,960例境外移入、8,341,453例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計14,500例COVID-19死亡病例，其中14,483例本土，個案居住縣市分布為新北市2,844例、臺北市1,587例、臺中市1,535例、高雄市1,413例、臺南市1,079例、桃園市1,077例、彰化縣901例、屏東縣571例、南投縣473例、雲林縣465例、苗栗縣399例、嘉義縣372例、宜蘭縣312例、基隆市307例、花蓮縣251例、嘉義市244例、新竹縣239例、臺東縣186例、新竹市158例、澎湖縣36例、金門縣34例；另17例為境外移入。

自2023年1月1日起不具健保身分之非本國籍人士

在臺期間確診COVID-19 需自付確診隔離治療費用

指揮中心指出，現行民眾於國內確診後隔離治療或隔離治療期間之相關醫療費用，不分國籍、或是否具健保身分，均由政府預算支應。依據監測資料顯示，本(2022)年截至11月28日止，非本國籍人士確診個案數計260,929例，占本年確定病例數3.2%，其中112例為中、重症個案。為因應入境旅客人數穩定成長，預計自2023年1月1日起(確診隔離起始日)，調整COVID-19確診隔離治療費用支付對象(以確診當下之身分別為主)：

一、具中華民國國籍者(不論是否具健保身分)、具健保身分之非本國籍人士以及在臺受聘僱之外籍人士(含藍領移工、白領應聘、失聯移工、境內僱用之外籍漁工等)，其確診隔離治療期間相關費用由政府預算支應。

二、不具健保身分之非本國籍人士如於在臺期間確診，其確診隔離治療期間相關費用由個案自行負擔。

指揮中心說明，請相關部會(外交部、內政部、教育部、交通部等)宣導不具健保身分之外籍人士(含旅客、短期來臺交換學生等)於入境前建議投保醫療險，在臺期間應遵守現行防疫規範，外出時可攜帶乾洗手用品隨時保持手部清潔，返回住所時，確實執行手部衛生。如果出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅、味覺異常時，應佩戴口罩，儘速就醫，不要搭乘大眾運輸工具及前往其他公共場所，確保防疫安全。

台灣12/5新增10209本土35境外個案　2023年1/1起外籍人士在台確診需自付費用
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