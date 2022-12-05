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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）九合一大選民進黨失利，選後引發內閣改組話題。國民黨立委賴士葆今天(5日) 質詢金管會主委黃天牧看法和此刻心情，黃天牧表示，政務官去留都是由長官決定，他能做的就是把握當下、全力以赴。

另外國民黨立委陳以信今天表示，內閣可能改組，他近期走訪美國，聽到傳聞外交部長吳釗燮將與駐美代表蕭美琴職位互換。吳釗燮回應，沒聽說這方面的事情。

吳釗燮、經濟部次長陳正祺、農委會副主委陳駿季、經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮等人，今天前往立法院外交及國防委員會專案報告「台美21世紀貿易倡議談判進度」，並備質詢。

有關內閣可能的改組議題，吳釗燮表示，政務官需要負起責任時就負起責任，需要離開就離開，他這方面絕對不會有問題。

陳以信質詢指出，他近日走訪美國時聽到很多聲音，其中一種說法指出，蕭美琴駐美已有一段時間，未來國內可能另有重用，吳釗燮也擁有對美專長，傳聞內閣改組時，兩人職務可能互換。

吳釗燮回應，「沒有聽說這方面的事情，都沒有聽說」。吳釗燮並笑稱，「委員如果去美國聽到吳釗燮表現很爛該下台，讓我知道一下，我就會下台」。

金管會主委黃天牧

另一方面立法院財政委員會審查電子支付機構管理條例部分條文修正草案等案，黃天牧列席備詢。

賴士葆質詢，金融監督管理委員會是行政院所設的委員會，如果未來內閣總辭，「金管會主委」一職是不是也必須一起辭。黃天牧答覆說，「要」。

有關如果內閣總辭的問題，黃天牧表示，政務官去留由長官決定，他能做的就是把握、珍惜當下，每一天都當最後一天，全力以赴。賴士葆認為，黃天牧專業做得不錯，如果內閣改組，希望黃天牧續留。

至於立委質詢台灣經濟和股市議題，黃天牧答詢表示，台灣經濟一直都是相當穩健，股市基本面良好；至於台股的救市措施是否要研議退場，他指出，目前這些措施還在市場上，暫時都還不會退場。

內閣調整傳與駐美代表蕭美琴互換？外交部長吳釗燮：沒聽說 金管會主委黃天牧：把握當下

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美國通膨上月中出現降溫跡象，金管會主委黃天牧（右）11月14日在立法院受訪表示，穩定股市措施還是會繼續留在市場上、繼續觀察，還不到考慮退場指標的時機。 (中央社檔案照片)