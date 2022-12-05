Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 科技

數位平台坐享收益 紐西蘭擬立法迫Facebook、Google為新聞付錢

台灣數位平台與媒體亦於本月稍早進行首場對話，達成共榮初步共識

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/05 11:18
Meta、Google標誌（圖／路透）

Meta、Google標誌（圖／路透）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）數位平台憑著轉載新聞賺取廣告收益，而真正產製內容的媒體業卻無法抽成，引發公平性質疑。在澳洲去年開第一槍後，紐西蘭也跟進，擬立法確保分潤機制，不讓數位業者坐享其成。

路透報導，紐西蘭政府4日表示，將推新法，要求字母控股（Alphabet Inc）的Google與Meta的臉書（Facebook） 就平台上的新聞內容付費。紐西蘭將參照澳洲、加拿大等國的立法加以規範，促相關業者與媒體達成議價協議。

官員表示，隨著廣告逐漸轉至數位平台，紐西蘭新聞媒體，尤其是小型的地方報章，已捉襟見肘，獲利困難。目前執政的工黨（Labor Party）在國會握有多數，新法可望順利過關。

澳洲2021年通過《新聞媒體議價法》（News Media Bargaining Code），賦予政府權力，迫網路業者就新聞內容與媒體談好分潤協議。

官方2日公布報告，此法促成了逾30份合約，讓媒體得以聘僱新血、進行其他投資，強化營運，可謂成功。不過，該報告也指，此法缺乏能套用於其他平台的正式機制，有賴修訂，使之趨於完善。

Google透露，已與澳洲200家新聞媒體簽訂協議，多為地方新聞，「對全國的新聞業帶來卓著貢獻」。Meta則拒絕評論。
媒體
數位
新聞
澳洲
紐西蘭
分潤
平台

相關新聞

DIGI+ X TCA全球數位新星大賞 唐鳳：培育跨域數位人才、提升就業力
DIGI+ X TCA全球數位新星大賞 唐鳳：培育跨域數位人才、提升就業力
2022/12/03 13:35
【美眾院民主黨團領導新面孔】領袖傑福瑞斯台灣連線成員、台裔劉雲平當選副主席
【美眾院民主黨團領導新面孔】領袖傑福瑞斯台灣連線成員、台裔劉雲平當選副主席
2022/12/03 11:10
昔廣告打很大！熊媽媽買菜網突宣布12/8歇業 業者無奈嘆環境變化迅速
昔廣告打很大！熊媽媽買菜網突宣布12/8歇業 業者無奈嘆環境變化迅速
2022/12/01 20:23
蝦皮購物大當機　用戶炸鍋質疑：系統壞掉 是誰把折價券用掉的？
蝦皮購物大當機　用戶炸鍋質疑：系統壞掉 是誰把折價券用掉的？
2022/12/01 15:12
推特大量色情廣告淹沒白紙革命貼文 馬斯克會忽視還是嚴查假帳號？
推特大量色情廣告淹沒白紙革命貼文 馬斯克會忽視還是嚴查假帳號？
2022/11/29 16:58

更新時間 : 2022-12-05 11:56 GMT+08:00

最受歡迎

睽違20年！黑色餅乾大復活　徐若瑄空降日本推特趨勢榜第1名
睽違20年！黑色餅乾大復活　徐若瑄空降日本推特趨勢榜第1名
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
2022縣市議員選舉完整當選名單：國民黨佔比下滑、民進黨略升 、民眾黨首戰告捷
林俊傑「喜訊」嗨翻全台灣！《聖所》演唱會斥資四千萬　北流打造元宇宙寵粉
林俊傑「喜訊」嗨翻全台灣！《聖所》演唱會斥資四千萬　北流打造元宇宙寵粉
【12/1更新】南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
【12/1更新】南韓嘻哈廠牌AOMG終於要來了！Simon D、Loco、Gray睽違五年再來台
《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣
《阿凡達2》終極預告！凱特溫絲蕾超仙造型曝光　12/2預售票開賣
〈時評〉「司法改革」是這種玩法嗎？
〈時評〉「司法改革」是這種玩法嗎？
韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春
韓劇「弱美男英雄」以霸治霸對抗校園霸凌　完美詮釋動盪的青春
【同小智抄襲？】鄭文燦台大碩士學位遭撤銷 游盈隆批蔡英文交棒鄭改革「請鬼拿藥單」
【同小智抄襲？】鄭文燦台大碩士學位遭撤銷 游盈隆批蔡英文交棒鄭改革「請鬼拿藥單」
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作
最新韓綜「Korea No.1」劉在錫、李光洙、金軟景將親身體驗南韓傳產工作