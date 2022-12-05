數位平台坐享收益 紐西蘭擬立法迫Facebook、Google為新聞付錢

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）數位平台憑著轉載新聞賺取廣告收益，而真正產製內容的媒體業卻無法抽成，引發公平性質疑。在澳洲去年開第一槍後，紐西蘭也跟進，擬立法確保分潤機制，不讓數位業者坐享其成。

路透報導，紐西蘭政府4日表示，將推新法，要求字母控股（Alphabet Inc）的Google與Meta的臉書（Facebook） 就平台上的新聞內容付費。紐西蘭將參照澳洲、加拿大等國的立法加以規範，促相關業者與媒體達成議價協議。

官員表示，隨著廣告逐漸轉至數位平台，紐西蘭新聞媒體，尤其是小型的地方報章，已捉襟見肘，獲利困難。目前執政的工黨（Labor Party）在國會握有多數，新法可望順利過關。

澳洲2021年通過《新聞媒體議價法》（News Media Bargaining Code），賦予政府權力，迫網路業者就新聞內容與媒體談好分潤協議。

官方2日公布報告，此法促成了逾30份合約，讓媒體得以聘僱新血、進行其他投資，強化營運，可謂成功。不過，該報告也指，此法缺乏能套用於其他平台的正式機制，有賴修訂，使之趨於完善。

Google透露，已與澳洲200家新聞媒體簽訂協議，多為地方新聞，「對全國的新聞業帶來卓著貢獻」。Meta則拒絕評論。