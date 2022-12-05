前主席施明德批民進黨中央「挑候選人沒照步來」 推賴清德「必須盡速宣布參選黨主席」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）戲稱自己「永遠的正綠故主席」的前民進黨主席施明德，3日在臉書專頁，針對在地方大選慘敗的民進黨提出建言，喊話重振民進黨傳統「依民主程序產生候選人」，別再讓黨內各派系「搓和喬」挑出錯誤黨主席人選，進而輸掉2024大選。

已退出民進黨的前主席施明德說，他現在人在黨外，亳無派系，聽到更多元的聲音。他苦口婆心勸民進黨中央摒棄派系分贓，回歸民主程度:「黨中央人事一樣要照步來，依民主程序產生黨主席及總統候選人。這是這一年內民進黨能不能起死回生，贏得人民信任，及讓出走黨前輩們再認同的關鍵。」

大老針砭黨中央問題

施明德接著批評，這次慘敗之後，他已聽聞總統官邸又已傳出各派系的「搓聲」，據他可靠消息，鄭文燦本來已是多派系都喬得通的內定黨主席人選，但現在他也爆出論文抄襲，全黨已是全灰頭土臉，「此時此刻，中央政府及黨中央的人事應該分開處理。」

「說好聽是要和諧團結共度難關，其實就是不知反省改過，各派系仍要雨露均霑！這個派系要拿黨主席，那個派系要分得行政院長，這個派系要取得總統府秘書長、部長⋯⋯。這樣搓，這樣喬出來的過程雖然很團結，很和諧，各派系都滿意。但人選適合嗎？國人買單嗎？污垢就會暗藏其中。」

施明德直言，在派系分贓「有搓有喬」過程中，大小派系就能分到一些東西，皆大歡喜，但喬出來的「東西」，人民不一定能接受，甚至憤怒。他希望惡習能終結。

理想黨主席人選

施明德説，他近日已和民進黨友人表態：「這次大選，民進黨大頭們幾乎全是傷兵！賴清德算是最無傷痕或傷痕最小的人。由他挑起2024的大任，最可能扭轉民進黨情勢。其他更小輩的閱歷、經驗、考驗都太嫩、太不足，還不堪大任。」

施明德認為，賴清德是民進黨候選人中外界評價比較好的總統候選人，若賴清德要選2024的總統，這次就該先參選黨主席，並表明當選了一樣要競選總統，同時公開保證不會讓蔡英文跛腳。

陳建仁如果也有心要選總統，這次也應一起參選，其他有意者也一樣，「照步來選」，不要再像2019年搞個過渡性的「兒主席」，辦總統候選人選務搞到流言亂竄，也讓蔡、賴產生心結。

施明德明確表示，賴清德必須盡速宣布參選黨主席，這是領袖應該有的氣勢。「如果瞻前顧後，看不清狀況，讓黨主席之爭紛紛由代理人出征，那他就是虛有外表，不堪重責。」