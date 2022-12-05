【台灣內閣異動ing】徐國勇因健康請辭•未列席立院內委會　交通部長王國材傳轉任國營事業

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）內政部長徐國勇因健康因素向行政院長蘇貞昌請辭，蘇貞昌加以慰留中。徐國勇原訂今天(5日) 要列席立法院內政委員會報告、備詢，也請假未到，由內政部政務次長花敬群代表列席。

行政院發言人羅秉成今天表示，徐國勇因個人健康因素向蘇貞昌提出辭呈，蘇貞昌仍希望徐國勇能夠繼續與行政團隊一起努力，而加以慰留。

由於立法院內政委員會今天審查「112年度中央政府總預算案關於警政署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬部分」等案，原訂徐國勇要列席報告和備詢，但他請假未到，由花敬群代表列席。

召委王美惠起先要求必須徐國勇到場報告，否則不進行今日議程，改日再審，但最後仍決定照常進行。

中央社引述王美惠表示，今天不處理臨時提案，現場立委們都沒意見。隨後進入備、質詢時，王美惠說，「今天部長熊熊（突然）沒來，忘記花次長存在，都忘記要先報告」。

總統府發言人張惇涵昨(4日) 轉述，蔡總統邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、民進黨立法院黨團總召柯建銘、高雄市長兼代理黨主席陳其邁等召開會議，就11月26日選後國內及國際政經局勢，及執政團隊檢討及興革之處進行深入討論。

張惇涵轉述，執政團隊要穩定政局，也要開展新局，至於選後府院黨的布局，民進黨已按部就班進行新任主席的選舉程序。而針對府院與各部會下一個階段的布局，將在立法院會期結束後，進行檢討。執政團隊要穩定政局，也要開創新局。

針對蔡總統多項指示，蘇貞昌今天(5日) 表示，在九合一選舉後，執政黨與行政團隊都必須嚴肅面對、懇切檢討，行政團隊也會依總統指示的四項結論推動相關施政。

蘇貞昌強調，中央向來不分黨派或地域，基於照顧全國人民，這幾年來政院在各縣市都投入相當多的建設，而面對新的縣市長，即便是有中央與地方分屬不同政黨執政，行政院仍會持續溝通、充分協調，共同為福國利民一起努力。

農委會主委陳吉仲

立法院經濟委員會5日繼續審查112年度中央政府總預算案關於行政院農業委員會及所屬單位預算部分。圖為農委會主委陳吉仲（中）上午赴立院。 中央社

外界關心內閣是否改組議題。農委會主委陳吉仲5日表示，會配合內閣改組作業及總統指示；至於是否回學校任教，他則說政務官要對施政成果負責，回學校會依借調期程辦理。

內閣是否改組引發關注，行政院長蘇貞昌日前表示，部分閣員有生涯規劃或個人因素予以尊重，中生代和各方面有歷練的好人才要好好安排，立院會期結束後有確定結果會跟大家報告。

立法院經濟委員會今天繼續審查112年度中央政府總預算案關於行政院農業委員會及所屬單位預算部分。

關於內閣改組議題，陳吉仲在會前接受媒體聯訪時表示，立法院結束後會配合內閣改組作業及總統指示的方向，在改組之前這個月還是會完成很多事，像今天就是審明年度農委會的預算，希望能順利出委員會，讓後續農委會的工作可更順暢。

媒體提問，是否會回到學校任教。陳吉仲說，政務官本來就沒有任期，要對施政成果負責，回學校會依借調期程來辦理；他強調，都會配合整個內閣改組的作業辦理。

交通部長王國材

立法院會期結束後內閣可能改組，外傳交通部長王國材可能轉任國營事業。對此，王國材今天受訪表示，沒聽到這消息，現在就努力做好該做的事情，有沒有改變位置就隨緣。

立法院交通委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於交通部中央氣象局、交通部運輸研究所、行政院公共工程委員會單位預算。

王國材會前接受媒體訪問表示，內閣改組是府院決定的事，他尊重，且政務官來去隨緣。他說，每個政務官就是把握當下，做好該做的事情，有沒有改組不是他能決定的事情。

媒體詢問是否要轉任到國營事業？王國材回應，他沒有聽到這個消息，交通部工作很多，最近有很多工程跟改革在進行當中，在位的緣分就是做好每一天，有沒有改變位置就隨緣。

王國材強調，有沒有續任不重要，重要的是有沒有把該做的事情做完，把握每天，把該做的事情跟該推行的政策努力完成。

【台灣內閣異動ing】徐國勇因健康請辭•請假未列席立院內委會 交通部長王國材傳轉任國營事業