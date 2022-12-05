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外國政府默許縱容 中國設百所海外警察局騷擾、遣返公民

習近平上任後，據傳至少25萬名中國籍人士被迫返國

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/05 10:06
中國武警（圖／美聯社）

中國武警（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）先前踢爆中國在海外設置非法警察局的西班牙人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders，SD），近日再揭露，此一海外警察網不僅規模達上百間，更有著外國政府的鼎力相助，對海外中國籍人士大肆騷擾甚至強行遣返。

CNN報導，新報告指出，中國與歐洲、非洲國家簽署了聯合維安協議，包括義大利、克羅埃西亞、塞爾維亞、羅馬尼亞等國，允許中國在其領土上執法。

海外警察局由何人運作？

中國至少四個警察部門涉入了海外分部的運作，擴及53國。中方一再否認相關指控，稱這些單位為行政中心，協助國人辦理駕照等文件，尤其值COVID-19疫情之際。不過SD指，這類設施早已行之有年，與疫情無關。

中國外交部稱海外「行政中心」的僱員皆為志願者，但SD指出，光是其中一個警察網，就為21個單位聘了135人。此外，該人權組織也取得了一份駐斯德哥爾摩警察的聘僱合約，打臉所謂的自願之說。

維安巡邏協議

SD指出，義大利自2015年起便與中國簽了一連串安全協議，當地至少11所中國警察局。2016年，一名義大利員警向NPR透露，聯合執法乃旨在交換資訊資源，打擊犯罪活動。

中國也於2018與2019年間與克羅埃西亞、塞爾維亞簽了類似協議，屬於一帶一路（Belt and Road Initiative）戰略倡議的一環。至於南非，則是早在20年前就開始布局，當時是以「服務中心」之名，行警察工作之實。

海外中國人士被迫返國

SD是在研究中國究竟試圖「說服」多少公民回國時，發現了這廣大的警察網絡。據其統計，習近平2012年掌權以來，至少25萬人返國，其中不乏受脅迫者。

SD人士Laura Harth表示，中國大肆在海外打壓異議分子，透過威脅、騷擾等方式，使其噤聲，否則就得乖乖回國。有關當局會藉由威脅其親戚之手段迫使公民回國，若有不從，便派出特務，引其掉入陷阱。最新的例證包括一名在巴黎「被回國」的中國籍人士，他疑似就是遭到誘捕。
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