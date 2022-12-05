〈財經主筆室〉金管會關切瑞信證匯豐銀裁員事件　市場擔心科技金融裁員潮吹向台灣

雖然美國聯邦準備理事會(FED)主席鮑威爾暗示，FED最早可能在12月會議放緩升息步伐。但近日又傳出匯豐銀行宣布將在全球裁減15%高階管理人，而金管會上周也證實瑞信證券台北分公司已進行裁員，全球科技金融業的裁員潮是否會吹進台灣？引發不少科技及金融從業人員的關切！
全球企業的裁員潮是從科技業率先引發，近幾個月來，Meta、亞馬遜等科技巨頭一家接著一家大裁員，根據數據提供商Crunchbase的數據，今年已有超過6萬名美國科技人員遭員，而這鼓裁員潮似乎也吹進了華爾街，因為，包括高盛、摩根士丹利等華爾街投行也紛紛走上裁員之路。
這鼓裁員風主要是受通貨膨脹、美聯儲升息及經濟衰退陰霾影響，使得美國科技及金融產業相繼陷入裁員潮中，目前已多達數十萬人被裁員，矽谷及華爾街是美國科技及金融產業的代表，目前是人人自危。
科技巨頭一家接著一家進行大裁員，這就意味著科技業前景黯淡了嗎？許多產業報告與專家卻不這麼認為。
美國科技公司這次裁員規模超過6 萬人，已逼近2008年金融危機水平，但有經濟學家認為，這不意味互聯網泡沫時代來臨，應該只是一場周期性的衰退。
根據美國計算機行業協會CompTIA最新的就業報告發現，全球的科技公司10月增加了20,700名員工，使2022年10月成為就業連續成長的第23個月。整個行業裡，新職缺的發布數量也在上升。今年10月份有近31萬7,000個新職位空缺，與9月份相比增加了1萬多個，其中軟體開發人員和工程師的職位最多，10月份就發布了8萬5,796個職缺。
所以，不少專家認為，這一波裁員的公司，可能是在疫情期間增長過快，或者增加了太多的員工，在經濟成長稍見緩和或下滑時，可能必須要重新審視需求或恢復正常。畢竟，今年減少的6萬多人，接近矽谷最大科技公司們在2020年至2021年期間，增加的6萬8,558個工作職位。
美國科技巨頭的這波裁員，的確讓包括矽谷及華爾街都亂成一團！但這波裁員潮是否會吹向台灣？畢竟，科技及金融目前都是台灣最重要產業，讓不少科技及金融產業的從業人員人心惶惶。
最近幾個月，面板業群創率先宣布高層減薪，隨後，台積電也柔性勸導員工多休假。科技業哪間公司遇缺不補或即將裁員的消息，早就成為科技業社群裡的熱門話題。而根據勞動部數據顯示，竹科與中科近期已有業者實施無薪假，似乎人事縮編就是下一步。大家都擔心年前會有裁員潮出現！
瑞信證券台北分公司裁員及匯豐銀行宣布裁減全球15%高階經理人，引起金管會的注意，雖然金管會認為兩家公司在台灣業務不受影響，但金融業今年營運表現不太理想，不少金融從業人員擔心裁員風吹向自已。
台股2020年日均量超過2,000億元，當年全體證券暴賺584.56億元，寫下有史以來最佳獲利紀錄；2021年更上層樓，全年獲利稅後獲利更是突破千億元大關，達1,054億元，年增率高達80.3%，再次締造獲利的歷史新高。
不過，2022年受到國際股市下滑及台股指數下探影響，券商獲利也大幅下滑，據證交所統計，今年前三季整體券商稅後純益僅達301.32億元，較去年同期減少523.11億元，減幅高達63.45%，全年實際獲利有可能無法達到2020年的水準。
金控業在全球股市動盪、美債殖利率彈升及防疫保單鉅額理虧等衝擊下，14家金控今年獲利表現皆不如去年同期，累計今年前10月稅後純益3,297億餘元，不如去年同期的5,275億元，較去年同期減少達37.5%。隨著通膨、經濟衰退風險未減，金融業業務明顯出現下滑，大家都擔心裁員潮從科技業吹向金融。