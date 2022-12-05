〈財經主筆室〉金管會關切瑞信證匯豐銀裁員事件　市場擔心科技金融裁員潮吹向台灣

雖然美國聯邦準備理事會(FED)主席鮑威爾暗示，FED最早可 能在12月會議放緩升息步伐。 但近日又傳出匯豐銀行宣布將在全球裁減15%高階管理人， 而金管會上周也證實瑞信證券台北分公司已進行裁員， 全球科技金融業的裁員潮是否會吹進台灣？ 引發不少科技及金融從業人員的關切！

全球企業的裁員潮是從科技業率先引發，近幾個月來，Meta、 亞馬遜等科技巨頭一家接著一家大裁員，根據數據提供商Crunc hbase的數據，今年已有超過6萬名美國科技人員遭員， 而這鼓裁員潮似乎也吹進了華爾街，因為，包括高盛、 摩根士丹利等華爾街投行也紛紛走上裁員之路。

這鼓裁員風主要是受通貨膨脹、美聯儲升息及經濟衰退陰霾影響， 使得美國科技及金融產業相繼陷入裁員潮中， 目前已多達數十萬人被裁員， 矽谷及華爾街是美國科技及金融產業的代表，目前是人人自危。

科技巨頭一家接著一家進行大裁員， 這就意味著科技業前景黯淡了嗎？ 許多產業報告與專家卻不這麼認為。

美國科技公司這次裁員規模超過6 萬人，已逼近2008年金融危 機水平，但有經濟學家認為，這不意味互聯網泡沫時代來臨， 應該只是一場周期性的衰退。

根據美國計算機行業協會CompTIA最新的就業報告發現， 全球的科技公司10月增加了20,700名員工，使2022年1 0月成為就業連續成長的第23個月。整個行業裡， 新職缺的發布數量也在上升。今年10月份有近31萬7,000個 新職位空缺，與9月份相比增加了1萬多個， 其中軟體開發人員和工程師的職位最多，10月份就發布了8萬5, 796個職缺。

所以，不少專家認為，這一波裁員的公司， 可能是在疫情期間增長過快，或者增加了太多的員工， 在經濟成長稍見緩和或下滑時， 可能必須要重新審視需求或恢復正常。畢竟，今年減少的6萬多人， 接近矽谷最大科技公司們在2020年至2021年期間，增加的6 萬8,558個工作職位。

美國科技巨頭的這波裁員，的確讓包括矽谷及華爾街都亂成一團！ 但這波裁員潮是否會吹向台灣？畢竟， 科技及金融目前都是台灣最重要產業， 讓不少科技及金融產業的從業人員人心惶惶。

最近幾個月，面板業群創率先宣布高層減薪，隨後， 台積電也柔性勸導員工多休假。 科技業哪間公司遇缺不補或即將裁員的消息， 早就成為科技業社群裡的熱門話題。而根據勞動部數據顯示， 竹科與中科近期已有業者實施無薪假，似乎人事縮編就是下一步。 大家都擔心年前會有裁員潮出現！

瑞信證券台北分公司裁員及匯豐銀行宣布裁減全球15%高階經理人 ，引起金管會的注意， 雖然金管會認為兩家公司在台灣業務不受影響， 但金融業今年營運表現不太理想， 不少金融從業人員擔心裁員風吹向自已。

台股2020年日均量超過2,000億元，當年全體證券暴賺58 4.56億元，寫下有史以來最佳獲利紀錄；2021年更上層樓， 全年獲利稅後獲利更是突破千億元大關，達1,054億元， 年增率高達80.3%，再次締造獲利的歷史新高。

不過，2022年受到國際股市下滑及台股指數下探影響， 券商獲利也大幅下滑，據證交所統計， 今年前三季整體券商稅後純益僅達301.32億元， 較去年同期減少523.11億元，減幅高達63.45%， 全年實際獲利有可能無法達到2020年的水準。

金控業在全球股市動盪、 美債殖利率彈升及防疫保單鉅額理虧等衝擊下，14家金控今年獲利 表現皆不如去年同期，累計今年前10月稅後純益3,297億餘元 ，不如去年同期的5,275億元，較去年同期減少達37.5%。 隨著通膨、經濟衰退風險未減，金融業業務明顯出現下滑， 大家都擔心裁員潮從科技業吹向金融。