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東北季風來囉！北台灣預估這天最冷　雙北及宜蘭局部大雨

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/04 19:55
（圖／中央氣象局臉書）

（圖／中央氣象局臉書）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央氣象局宣布，週二(6日)受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，預估週二清晨溫度最低，雙北、基隆北海岸、宜蘭會有局部大雨。

中央氣象局今（4）日公布未來一週天氣預報，「北北基宜」在陰天、小雨之間反覆，北台灣氣溫偏涼；「中南部」為多雲到晴、晴時多雲，早晚氣溫同樣也偏涼。

氣溫方面，氣象局說明，週二(6日)東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，預估週二清晨溫度最低，北台灣低溫為17度左右，白天高溫也只有19、20度，整日濕冷，而其他地區早晚涼，白天高溫略降2、3度，感受溫暖舒適，天氣變化較小，大多仍為多雲到晴；其迎風面北部及東半部水氣增多，轉為陰短暫雨的天氣，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部地區降雨較持續，有局部大雨發生的機會，請注意。

週三、週四(7日、8日)東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升，北台灣高溫回到21、22度左右；台灣東北側近海水氣仍偏多，東半部地區及大台北地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週五至下週日(9日至11日)東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，低溫為17度左右，其他地區早晚亦涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

更新時間 : 2022-12-04 20:42 GMT+08:00

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