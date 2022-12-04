聯合國「減塑協議」首輪協商破局　強制性條文未達共識

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）在獲得全球注目的2022年聯合國氣候變化大會（COP27）於埃及召開的同時，也有一些其他跟環境有關的會議在南美洲舉行，而上（11）月28日在烏拉圭濱海城市埃斯特角城（Punta del Este）展開的政府間談判委員會（INC）會議，將決定國際間對塑膠污染的處理態度，只是目前看起來仍無結論。

在三月於奈洛比結產出理事性的塑膠垃圾共識文件後，根據聯合國規劃，INC將就塑膠垃圾汙染進行五輪討論，希望各國能在2024年底前產出一個具有強制力的協議，週五（2日）結束的是第一輪，由於各國就規範力度與方式爭論不休，這一輪會議以毫無結果告終。

整體而言，會議分成了兩大派系，其中一個是由歐盟國、瑞士、主辦國烏拉圭與迦納等40多國組成的「高野心聯盟」（High Ambition Coalition）。他們希望最後的協議包含強制性的全球措施，並對生產塑膠製品進行限制。

另一方則是美國、沙烏地阿拉伯等塑膠的主要生產國。這些國家訴求規範依循2015年〈巴黎協議〉的框架，讓各國自行訂定減量目標與行動計畫，以讓政府獨立判斷哪些塑膠汙染的來源與種類最為急迫。

美國指出，塑膠在日常生活中不可或缺，因此與其規定減產，不如聚焦在垃圾處理上，加強回收的力度以減少塑膠垃圾累積，不過聯合國秘書長古特瑞d斯（Antonio Guterres）持反對意見，他在推特上表示，塑膠只是化石燃料的另一種形式，各國應「關閉塑膠的水龍頭」並大規模減產。

綠色和平組織則表示，如果全球沒有達成具強制性的協議，未來10至15年內塑膠的產量可能會翻倍，並在2050年前突破3倍；世界自然基金會（WWF）也認為，如果協議流於自願性，將很難出現實質的進步。

現階段，下一輪談判的時辰仍未確定，不過態度較為積極的歐盟希望盡可能在明（2023）年4月前舉行，以確保各國有充足的時間可以準備。