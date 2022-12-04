開嗆！大S秀汪小菲鉅額借據鐵證　「愛新覺羅汪」軟飯賣的駕輕就熟

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)大S（徐熙媛）跟汪小菲爭吵越演越烈，繼先前大S把號稱天價的床墊送回S Hotel「處決」後，再度秀出鐵證打臉「愛新覺羅汪」先前激烈言論，怒嗆他吃軟飯。

大S和前夫汪小菲近日因生活費開撕，汪小菲跟母親張蘭更連大S家人都不放過，大S本堅持高EQ態度不口出惡言，但現在忍無可忍，直接公開汪小菲親筆寫下的借據及匯款名細打臉先前指控。

大S在Instagram上發佈兩篇貼文，首先秀出帳戶往來明細，證實兩套房皆為她本人貸款購置，並寫下「愛新覺羅汪挑好，我買單」，另外則是汪小菲於2018年親筆寫下的借據，上面顯示汪小菲跟大S借款2,600萬元，為了投資酒店、週轉律師費，且承諾年底（2018年）前還清，但大S表示，到現在只還了500萬元，「嫁入『豪門』真是穩賠。現在祖宗十八代都被毀謗，無語。難怪軟飯賣的駕輕就熟。」

有網友留言開嗆汪，「你婚內出軌還得性病，人家花你100多萬是報復性消費，剛好而已。」大S回覆，「你懂，自此不回了。花錢買那麼多水鬼，自費唇舌。套句酸辣粉的話：我們要用法律保護自己。」

汪小菲在今（4）日深夜發文表示，「親愛的徐熙媛，和各位博友，我不管你和這個光頭什麼關係，你開心就好，但是我不想我們的一切成了談資（茶餘飯後的話題），我真的想結束這一切了.....咱們在一起的時候誰都沒傷害過誰，我知道你連表都不會看，但是你能把你那個助理偉琪的矯情勁說好嗎？所以，咱們不會也不要傷害對方，就讓一切過去吧，都成風了。」但隨即刪除此文。

值得一提的是，為什麼大S要戲稱汪小菲為「愛新覺羅汪」？因為汪的媽媽張蘭曾在節目《老友記》上提及自己娘家是滿人貴族後代，自稱汪小菲就是皇家子弟，屬於正黃旗、愛新覺羅的後代，更在第一次見到親家大S媽媽時說，「我們家就是滿族人，滿族人以後就麻煩你們多擔待。」沒想到S媽神回，「我們家就是不滿足人」，笑翻眾人。

大S秀出買房證據。（圖／翻攝自大S IG）

大S秀出汪小菲借據。（圖／翻攝自大S IG）



汪小菲發文後刪除。（圖翻攝自汪小菲微博）